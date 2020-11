ARCHIVES - Présidentielles américaines : revivez l'élection de Donald Trump en 2016

L'écart est serré entre le démocrate Joe Biden et l'actuel président républicain Donald Trump. Dans la nuit de mardi à mercredi, le nom du futur président des Etats-Unis, élu pour quatre ans, sera enfin connu. L'occasion pour Europe 1 de plonger dans ses archives pour vous faire revivre la nuit historique du 8 au 9 novembre 2016, où Donald Trump était élu 45ème président des États-Unis.

Nous sommes donc le 8 novembre 2016, la nuit est longue. Très longue. Selon les premières estimations, la démocrate Hillary Clinton, opposée au républicain Donald Trump, est en tête pour succéder à Barack Obama. Des militants démocrates ont traversé le pays pour assister à la soirée électorale au QG new-yorkais d'Hillary Clinton. "Je suis de l'Arkansas et j'ai pris l'avion aujourd'hui pour venir ici à la soirée électorale. Je n'avais même pas d'invitation. J'ai réussi à en avoir une au dernier moment. Je n'arrive pas à croire que je suis ici. Je suis tellement excitée", s'exclame alors l'une des militantes au micro d'Europe 1.

Une élection très serrée

Puis les courbes commencent à s'inverser. Donald Trump remporte deux États clés : l'Ohio à 4h30 et la Floride, une heure après. La joie commence à changer de camp pour arriver jusqu'aux supporters du milliardaire. "Les gens sont fatigués par toutes ces conneries ! On va nettoyer Washington. Tout le monde veut un président qui ne soit pas un politicien et qui soit pour le peuple américain. Il ne peut pas être corrompu. Il dit ce qu'il pense, il est politiquement incorrect. Et c'est pour ça qu'on l'aime", affirme un fervent défenseur de Donald Trump.

Un gâteau à l'effigie de Trump

Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 au QG de Donald Trump, décrit lui-aussi cette ambiance festive : "Le gâteau est arrivé, un peu spécial, en forme de Donald Trump. Un buste à l'effigie du candidat".

Un gâteau qui sera finalement bien dégusté, puisqu'à 8h50, heure française, Donald Trump monte sur scène. Accompagné de son épouse et de ses enfants, il déclare : "Je viens de recevoir un appel de Mme Clinton qui nous a félicité pour notre victoire. Je l'ai félicité elle et sa famille, pour cette campagne. Elle s'est battue vaillamment. Et maintenant l'heure est venue pour l'Amérique de panser ses plaies et de se rassembler. À tous les républicains, tous les démocrates et tous les indépendants dans ce pays, je vous dit 'l'heure est venue de nous rassembler et de nous unir, comme une peuple uni".

Sur ce discours enflammé, le convoi de Donald Trump quittait le QG, laissant les militants avec leur gâteau et leur joie. Le dénouement d'une longue nuit et le coup d'envoi d'un mandat de quatre ans, qui entrera lui aussi dans l'histoire (retrouvez l'archive complète dans le son en haut de cet article).