John Bolton sur Europe 1 : "Donald Trump n’a pas beaucoup d’estime pour Emmanuel Macron"

INTERVIEW

Il a côtoyé Donald Trump de près, de l'intérieur même de son administration. Conseiller à la sécurité nationale des États-Unis d'avril 2018 et 2019, John R. Bolton avait quitté le cercle proche du président américain en septembre 2019, avant de cosigner un livre très critique à l'encontre du milliardaire, The Room Where It Happened. Invité mardi de la matinale d'Europe 1 à la veille des présidentielles américaines, il livre à Matthieu Belliard quelques confidences. Et notamment sur les rapports qu'entretient le président américain avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Donald Trump "méprise à peu près tout le monde sauf lui et sa famille"

"Il n’a pas beaucoup d’estime pour le président Emmanuel Macron, ça c’est sûr !", confie d'emblée John R. Bolton. "Mais Donald Trump est un commercial qui voit tout comme une transaction. Il n’éprouve pas une rancœur permanente. C’est simplement qu’il méprise à peu près tout le monde sauf lui et sa famille. Mais il est prêt, pour son propre avantage, à faire semblant qu’il est amis avec beaucoup de gens. Et je pense que c’est ce qu’il fait avec Macron", développe John R. Bolton.

"Les bons présidents apprennent ce qu’ils ont besoin de savoir pour bien faire leur boulot. Trump a non seulement pas appris ce qu’il devait savoir, mais il n’y porte aucun intérêt !", tacle encore l'ancien conseiller, qui assure avoir démissionné de son plein gré en 2019, alors que Donald Trump avait annoncé son licenciement le 10 septembre de la même année.

"Il ne lit pas les rapports des services secrets, on les lit à voix haute pour lui !"

"Il pense qu’il peut tout décider en suivant son instincts, ses tripes. Il ne lit pas les rapports des services secrets, on les lit à voix haute pour lui !", raconte encore celui qui fut ambassadeur aux Nations unies sous la présidence de George W. Bush. "Vous n’avez pas aimé la performance de Trump pendant son premier mandat, attendez de voir s’il gagne un deuxième !", met-il en garde. Avant de conclure : "Parce qu’il sera encore plus hors de contrôle qu’il ne l’était pendant ces quatre premières années !"