Présidentielle américaine : pourquoi Donald Trump ne prendra-t-il ses fonctions qu’en janvier ?

Ce mercredi marque le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Mais le vainqueur de l'élection ne prendra pas ses fonctions immédiatement. Il va falloir qu'il attende l'Inauguration Day, soit le jour d'investiture du président des États-Unis, le 20 janvier 2025. Une tradition américaine depuis 1937.

Un protocole millimétré

La personne élue doit suivre un protocole codifié qui laisse peu de place à l’improvisation le 20 janvier. Nommée "Inauguration Day", cette journée commence par une rencontre entre le président sortant, Joe Biden, et son successeur, Donald Trump, à la Maison Blanche.

Rendez-vous ensuite sur les marches Capitole où Joe Biden et le nouveau président prêtent serment à midi pétante. Le vice-président prête également serment au cours de la même cérémonie. Immédiatement, la fanfare militaire joue les notes de Ruffles and flourishes, courte musique avec clairon et tambour, puis l’hymne présidentiel suivi par 21 coups de canon.

Pour finir en apothéose, le discours présidentiel (Inaugural Adress) est annoncé pour donner la couleur de sa future politique. Ensuite vient la parade du président descendant la Pennsylvania Avenue, du Capitole à la Maison Blanche.

Des changements de dates au cours de l'histoire

Avant que la date de l'Inauguration Day soit gravée dans le marbre, la première s'est tenu le 30 avril 1789 avec celle de Georges Washington. Jusqu'en 1937, la cérémonie se déroulait le 4 mars afin de rappeler l’entrée en vigueur de la Constitution de 1789, quatre mois après l'élection du nouveau président. Mais cet écart est jugé trop long.

En 1933, elle est avancée au 20 janvier. Cette décision est prise pour lutter contre les effets de la Grande Dépression et de la nécessité de parvenir à une transition plus rapide entre deux présidents. Et c'est en 1937 que cette modification est mise en application.

Un mandat de quatre ans

Mais ce jour de rentrée a parfois eu son lot de surprises. Par exemple, le président sortant n’est pas dans l’obligation de prêter serment avec le nouvel élu. Et certains n’ont pas hésité à jouer les troubles faits.

En 1933, les relations entre le président sortant Herbert Hoover et le président élu Franklin D. Roosevelt étaient tendues lors de leur procession vers le Capitole. Herbert Hoover ignorait volontairement son successeur. Face à cette réaction, Roosevelt sourit et offre un salut à la foule.

Plus récemment, en 2021, Donald Trump n’a pas assisté à l’investiture de Joe Biden, contestant les résultats de l’élection. Il a quitté Washington le jour même avant l'heure de l'investiture. Le 5 novembre prochain, Donald Trump, 47ᵉ président des États-Unis, succédera à Joe Biden et son mandat se terminera quatre ans plus tard à 11h59.