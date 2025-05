L'agence de notation Moody's prive la dette américaine de son triple A, coup dur pour Donald Trump

Pour la toute première fois, l'agence a retiré à la dette américaine sa note maximale de Aaa et l'a rétrogradée à Aa1, en y ajoutant une perspective stable. Elle a justifié sa décision par la hausse de l'endettement des États-Unis et de son coût pour le budget fédéral.

C'est un coup de massue pour la politique économique de Donald Trump : l'agence Moody's a abaissé vendredi la note des États-Unis, alors que les tensions liées à sa guerre commerciale, notamment avec la Chine, commençaient tout juste à s'apaiser.

Note rétrogradée mais perspective stable

Pour la toute première fois, l'agence a retiré à la dette américaine sa note maximale de Aaa et l'a rétrogradée à Aa1, en y ajoutant une perspective stable. Elle a justifié sa décision par la hausse de l'endettement des États-Unis et de son coût pour le budget fédéral.

À la Maison Blanche, le directeur de la communication, Steven Cheung, a préféré s'en prendre sur X à un des auteurs du rapport, qu'il accuse d'être "un ancien conseiller d'Obama et donateur de (Hillary) Clinton. Personne ne prend ses 'analyses' au sérieux".

"Les gouvernements et élus successifs n'ont pas su s'entendre pour prendre les mesures permettant d'inverser la tendance conduisant à un déficit annuel important. Nous ne pensons pas que des réductions des dépenses et du déficit puissent être réalisées avec la proposition de loi budgétaire actuellement en discussion", a justifié l'agence dans un communiqué.

Un mégaprojet de loi dans la balance

Plusieurs élus républicains ont fait capoter vendredi au Congrès un vote clé sur l'avancement d'un mégaprojet de loi, vu comme la pièce maîtresse du programme du président Donald Trump. Celui-ci doit notamment concrétiser la prolongation des crédits d'impôt accordés durant son premier mandat avant leur expiration, en fin d'année.

Le projet de loi prévoit également 880 milliards de dollars de coupes budgétaires sur une dizaine d'années, concernant principalement les programmes d'assurance santé de 70 millions d'Américains aux revenus modestes.

Toutefois, le Parti républicain est divisé sur la question, en fonction des priorités des différents élus, ce qui complique le processus et fait douter que ce grand projet puisse être examiné la semaine prochaine par la Chambre des représentants. Ainsi, malgré les exhortations de Donald Trump sur son réseau Truth Social, cinq élus républicains se sont alliés aux démocrates pour rejeter le texte devant la Commission du budget de la Chambre des représentants.

Économie toujours solide

Moody's vient apporter des arguments à ceux qui s'opposent au projet, en disant s'attendre, au cours de la prochaine décennie, à "des déficits encore plus importants, avec une hausse des dépenses alors que les revenus resteront stables. Cela renforcera le poids de la dette sur les finances publiques", en cas de validation du projet de loi.

Pour l'élu républicain French Hill, la décision de l'agence est "un rappel puissant que les choses ne sont pas dans l'ordre. Nous souhaitons réinstaurer la stabilité budgétaire et nous attaquer aux causes structurelles de notre dette".

Néanmoins, l'économie américaine reste "unique" du fait de "sa profondeur, les revenus élevés qu'elle génère, la forte croissance potentielle et sa capacité à innover et renforcer sa productivité", ce qui incite l'agence à maintenir ses perspectives stables dans l'immédiat. Elle appelle le gouvernement à "mettre en place les réformes fiscales permettant de ralentir significativement et même inverser la détérioration de la dette et des déficits publics, soit en augmentant les revenus soit en réduisant les dépenses".

Une "détérioration plus rapide et importante des équilibres budgétaires"

L'agence alerte sur le fait qu'"une détérioration plus rapide et importante des équilibres budgétaires" ou qu'un abandon par les investisseurs mondiaux du dollar comme monnaie de réserve pourraient peser très négativement et provoquer "une hausse des taux d'intérêt, ce qui renchérirait le coût de la dette".

Moody's reconnaît que ce deuxième scénario est "peu probable dans la mesure où aucune alternative crédible au dollar en tant que monnaie de réserve n'a émergé". Il s'agissait de la dernière des trois grandes agences de notation à ne pas avoir abaissé la dette américaine et à lui conserver la plus haute note.

Sa concurrente Fitch l'avait dégradé d'un cran, à AA+, en 2023, estimant que les crises politiques à répétition sur le plafond de la dette risquaient d'éroder la gouvernance du pays. Standard and Poor's Global Ratings avait été la première grande agence de notation à priver les États-Unis du "triple A" en 2011, et n'a depuis pas relevé la note, qui se trouve toujours à AA+.