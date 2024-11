Présidentielle américaine : «Nous avons écrit l'Histoire», Donald Trump revendique sa victoire

Donald Trump, aux portes de la Maison Blanche après avoir remporté plusieurs États décisifs, a déjà revendiqué mercredi une "victoire politique jamais vue dans notre pays", sans attendre le décompte final. L'ancien président républicain (2017-2021) a promis de "guérir" l'Amérique devant ses partisans réunis en Floride. Le chef des républicains à la Chambre des représentants a d'ores et déjà félicité le "président élu" Donald Trump.

Le dépouillement est encore en cours dans de nombreux bureaux de vote, mais une défaite de sa rivale démocrate Kamala Harris semble de plus en plus probable au fur et à mesure que les États décisifs tombent dans l'escarcelle du tribun de 78 ans.

Vainqueur en Géorgie, en Caroline du Nord et surtout en Pennsylvanie

La chaîne Fox News l'a déjà déclaré vainqueur de l'élection. Il s'agit du seul média dans l'immédiat à accorder la victoire finale à l'ancien président, mais les signaux allant dans le sens du plus extraordinaire retour qu'ait connu la politique américaine n'ont cessé de s'accumuler ces dernières heures.

Le candidat républicain a été donné vainqueur en Géorgie, en Caroline du Nord et surtout en Pennsylvanie, le plus crucial des sept États décisifs, face à la vice-présidente démocrate, selon des projections de médias américains. Pour l'instant, Donald Trump avec 266 grands électeurs, contre 188 pour Kamala Harris. Il lui en faut 270 pour gagner.

Autre inconnue : va-t-il, comme il l'assure déjà, gagner la majorité des voix à l'échelle nationale, ce que n'a jamais fait un candidat républicain depuis vingt ans ?