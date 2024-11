Présidentielle américaine : Netanyahu, Zelensky, Macron... Pluie de félicitations internationales pour Trump

La victoire est à portée de main. Les premiers résultats de l'élection américaine donne une solide avance pour Donald Trump, avec près de 266 grands électeurs acquis sur les 270 nécessaires pour être élu. De son côté, la candidate démocrate ne compte que 219 grands électeurs acquis pour le moment, un retard qui est presque impossible à rattraper. Face à la quasi-victoire du Républicain de 78 ans, plusieurs chefs d'État l'ont d'ores et déjà félicité. Europe 1 fait un tour des réactions politiques internationales.

Benyamin Netanyahu salue "le plus grand retour de l'Histoire"

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a salué mercredi la victoire revendiquée par Donald Trump à la présidentielle américaine, le félicitant d'avoir réussi "le plus grand retour de l'Histoire". "Félicitations pour le plus grand retour de l'Histoire", a écrit Benyamin Netanyahu dans un communiqué à l'adresse de Donald Trump. "Votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique", a-t-il ajouté en concluant : "C'est une énorme victoire !".

Lors de son précédent mandat, Donald Trump a multiplié les gestes en faveur d'Israël, déplaçant l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé et contribuant à la normalisation des liens entre Israël et plusieurs pays arabes avec les accords d'Abraham. Le Premier ministre israélien espère que cette réélection permettra à Israël d'avoir un soutien plus appuyé dans sa guerre face au Hamas et au Hezbollah.

Zelensky espère que Trump aidera l'Ukraine à obtenir une "paix juste"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump mercredi pour "son impressionnante victoire" à la présidentielle américaine, espérant que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une "paix juste". "J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche 'la paix par la force' dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste", a réagi Volodymyr Zelensky, après que le républicain eut revendiqué sa victoire.

Donald Trump a martelé à maintes reprises pouvoir imposer une paix en Ukraine en "24 heures", sans jamais expliquer comment, mais en décriant l'ampleur de l'aide versée à Kiev pour résister à l'invasion russe. Il a aussi tenu des propos laudateurs à l'égard de Vladimir Poutine.

Macron félicite Trump et se dit "prêt à travailler ensemble" avec "respect et ambition"

Emmanuel Macron a adressé mercredi ses "félicitations" au "président Donald Trump", se disant "prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années" lors du premier mandat du républicain. "Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité", a ajouté le président français sur X à l'endroit de celui qui semble en passe de retourner à la tête des États-Unis.

Scholz dit vouloir collaborer avec Trump "pour la prospérité et la liberté", Meloni loue l'alliance "inébranlable" entre l'Italie et les États-Unis

Le chancelier Olaf Scholz a adressé ses félicitations à Donald Trump mercredi après l'élection présidentielle américaine, assurant vouloir œuvrer aux côtés des États-Unis "pour promouvoir la prospérité et la liberté". "Ensemble, l'Allemagne et les États-Unis collaborent depuis longtemps avec succès pour promouvoir la prospérité et la liberté des deux côtés de l'Atlantique. Nous continuerons à le faire pour le bien de nos concitoyens", a déclaré le chancelier sur X.

De son côté, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a loué mercredi l'alliance "inébranlable" entre l'Italie et les États-Unis, félicitant le "président élu Donald Trump" qui a revendiqué la victoire. "En mon nom et au nom du gouvernement italien, les plus sincères félicitations au président élu des États-Unis Donald Trump. L'Italie et les États-Unis sont des nations "sœurs" liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique. C'est un lien stratégique que, j'en suis convaincue, nous renforcerons davantage encore", a-t-elle écrit.