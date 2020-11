Présidentielle américaine : malgré sa défaite, Donald Trump n'a pas tout perdu

DÉCRYPTAGE

Malgré la victoire, les résultats de l'élection présidentielle américaine pourraient donner des maux de tête au nouveau président Joe Biden et à tout le camp démocrate. Car si l'ancien bras droit de Barack Obama s'est imposé au terme d'un scrutin longtemps indécis, son adversaire, le président sortant Donald Trump, a obtenu un score bien plus haut que prévu, et même réussi à élargir son socle électoral. Le milliardaire a rassemblé plus de 70 millions d'électeurs, soit 7 millions de plus qu'en 2016 et une progression de 10%. C'est presque la moitié des suffrages exprimés dans une élection qui a battu des records de participation.

Trump progresse dans l'électorat noir

Ce bon score montre que, malgré tous ses défauts au yeux des experts, des diplomates et des médias, Trump n'a pas déçu ses partisans au cours de ses quatre années à la Maison Blanche. Et peu importe sa gestion controversée de la pandémie de coronavirus, sa politique migratoire dure et ses déclarations outrancières, il continue à mobiliser à droite comme aucun républicain depuis Ronald Reagan, et a même réussi à élargir son socle d'électeurs, parfois même dans des secteurs de la population qui ont plus que surpris les stratèges démocrates.

Chez les électeurs noirs, par exemple, le président sortant progresse et passe de 8 à 12 %, avec une partie de la communauté directement touchée par les émeutes, et qui a été plus sensible à son discours sur la loi et l'ordre qu'aux accusations de racisme à son encontre.

Une évolution de même nature est notable dans une partie de la communauté latino, où les immigrants installés aux Etats-Unis depuis la fin des années 90 ne se sont pas montrés très solidaires avec les nouveaux arrivants, vus comme des concurrents économiques. En Floride, chez les électeurs hispano-américains de droite, Cubains anti-castristes en tête, c'est aussi la rhétorique anti-socialiste de Trump qui a fait mouche.

Un défi pour Joe Biden

Cette résilience électorale de Donald Trump va représenter un vrai défi pour Joe Biden, dont la victoire a notamment été permise car il su reconquérir le vote des ouvriers de la fameuse "Rust Belt", ces anciens bastions démocrates qui avaient basculé pour Trump en 2016, et qui représentent le coeur industriel de l'Amérique.

Ces Etats vont rester sous l'attention permanente du nouveau président. C'est là que se jouera le bras de fer pour convaincre ces "cols blancs" dont les emplois sont menacés par la concurrence chinoise les délocalisations, la dérégulation des marchés. Il va falloir leur faire la démonstration que la politique étrangère des Etats-Unis est bien menée pour défendre leurs intérêts et que l'isolationnisme n'est pas la solution. Et cette bataille est loin d'être gagnée.