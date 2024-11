Présidentielle américaine : Kamala Harris et Donald Trump ont levé 15,9 milliards de dollars, une somme record

Les candidats aux élections américaines ont battu le record de levée de fonds, amassant au total 15,9 milliards de dollars, selon l'organisation OpenSecrets qui a compilé les données. Ce total concerne tant les candidats à l'élection présidentielle, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump, que ceux en course pour une place au Congrès. Il dépasse le précédent record établi en 2020, qui était de 15,1 milliards de dollars dépensés.

C'est aussi plus du double du cycle électoral de 2016, lors duquel 6,5 milliards de dollars avaient été dépensés. Concernant la course à la Maison-Blanche, la vice-présidente Kamala Harris est celle qui a attiré le plus de fonds, avec plus d'un milliard de dollars levé, les petits donateurs contribuant à hauteur de 40%. À cela s'est ajouté 586 millions provenant des comités politiques la soutenant.

2,6 milliards de dollars dépensés en publicité

La campagne de son rival républicain a de son côté levé 382 millions de dollars, 28% provenant de petits donateurs. Les comités de soutiens ont levé, 694 millions de dollars. Le principal contributeur est Timothy Mellon, un banquier de 81 ans qui a apporté 197 millions de dollars aux candidats républicains et à Donald Trump. Richard et Elizabeth Uihlein, Miriam Adelson, Elon Musk et Kenneth Griffin ont également chacun apporté plus de 100 millions de dollars aux républicains.

Côté démocrate, Michael Bloomberg est le principal donateur, avec 93 millions de dollars. George Soros a de son côté apporté 56 millions de dollars via son comité de soutien. La majorité du montant, 10,5 milliards de dollars, a été dépensé pour des campagnes publicitaires. Les campagnes de Donald Trump et Kamala Harris ont dépensé au total 2,6 milliards de dollars en publicité entre mars et le 1er novembre : 1,6 milliard pour la démocrate et 993 millions pour le républicain.

La Pennsylvanie concentre les dépenses

Les messages véhiculés par Kamala Harris touchent principalement aux impôts, au droit à l'avortement, à la santé et à l'économie. Donald Trump a axé les siens sur l'immigration, l'inflation, le crime, les impôts et l'économie. Parmi les États-clé, c'est en Pennsylvanie que les candidats ont concentré leurs dépenses, devant le Michigan et la Géorgie. Bien que les Américains passent de plus en plus de temps en ligne, les réseaux sociaux n'ont concentré que 17% des dépenses publicitaires des deux candidats à la présidentielle.

Les démocrates ont dépensé 132,4 millions de dollars sur les réseaux de Meta (Facebook et Instagram), contre 24,7 millions pour les républicains. Ces derniers ont en revanche dépensé 1,1 million sur X (ex-Twitter), contre tout juste 150.000 dollars pour les démocrates, selon AdImpact.