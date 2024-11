Présidentielle américaine : en Pennsylvanie, le plus convoité des États, la campagne se joue au porte-à-porte

Les quartiers résidentiels de Phoenix Ville, ces maisons en briques rouges, ces pelouses impeccables, ici autant de Démocrates que de Républicains. Emma, bénévole de 33 ans, tente sa chance à de nombreuses portes : "C'est tellement serré qu'une seule personne peut vraiment faire la différence. Bonjour, je m'appelle Emma, je fais campagne pour Harris".

"On vit dans deux mondes différents"

Une vieille dame se tient à distance, une ex-trumpiste passée démocrate : "J'ai vraiment l'impression que Trump a fait des choses bien quand il était président. Mais je suis convaincu que maintenant, il est fou". La militante s'assure qu'elle est bien inscrite sur les listes et qu'elle se déplacera pour voter. "Une personne de plus, ça vaut le coup. Je parle aussi aux gens de leur liberté. Si c'est une femme par exemple, de celle d'avorter ou non, ou juste, vous savez dans quel monde nous voulons vivre".

Plus compliqué côté républicain. À quatre jours du scrutin, trop tard pour les convaincre, selon elle. Il est même difficile d'échanger avec eux : "On vit dans deux mondes différents et malheureusement, c'est impossible de communiquer avec quelqu'un qui ne raisonne pas de la même manière, avec la même vérité que vous". Peu importe, Emma reviendra cet après-midi avec une amie qu'elle a recrutée.

À noter que 65 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance et de manière anticipée.