Présidentielle américaine : avec son nouveau système de dépouillement, la Géorgie veut éviter le fiasco de 2020

Des dizaines de millions d'Américains votent mardi pour décider qui de Kamala Harris ou Donald Trump entrera à la Maison Blanche, une élection sous haute tension et aux enjeux capitaux pour les Etats-Unis et le reste du monde. De New York à Los Angeles, des plaines du Midwest aux côtes de la Floride, de longues files d'électeurs se sont formées sur les trottoirs en ce jour historique. En Géorgie, l'un des "swing states", Etats où tout peut basculer, les sondages tournent à l'avantage de Donald Trump avec 49% contre 48 pour Kamala Harris.

Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue en Géorgie où plus de 4 millions de personnes ont déjà voté en avance. Cela devrait simplifier le dépouillement car l'Etat garde toujours en mémoire l'élection de 2020 qui avait été contestée par le Républicain.

Un centre de dépouillement contre quatre en 2020

La sécurité est le défi de cette élection. À Atlanta, chaque bureau de vote est sous protection policière. Mais la sécurité concerne également le vote lui-même. Pour cela, les autorités ont mis les bouchées doubles pour parer toute attaque. Le comté de Fulton gère le scrutin et le dépouillement se déroulera dans un immense centre d'élection flambant neuf, en toute transparence, comme l'explique Nadine Williams, la directrice des élections du comté. "En 2020, nous faisions cela dans quatre centres différents. Aujourd'hui, avec ce centre, tout est au même endroit. C'est plus facile pour le public d'être présent et d'observer", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

La Géorgie a eu fort à faire pour combattre la désinformation qui s'est répandue sur les réseaux sociaux, notamment des rumeurs de vote de clandestins haïtiens pour Kamala Harris. Mais Robb Pitts, le responsable du comté de Fulton, reste optimiste. "J'en suis sûr, nous aurons la meilleure élection de tous les Etats-Unis", a-t-il assuré. Une nouvelle loi adoptée justement suite au fiasco de 2020 devrait faciliter les choses. Les résultats des votes anticipés, très nombreux cette année, doivent obligatoirement être annoncés à deux heures du matin, heure française.