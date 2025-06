La Pologne fait décoller des avions après une attaque russe «intense» dans l'ouest de l'Ukraine

Ce type de déploiement est courant lorsque des missiles ou drones russes visent les régions de l'ouest de l'Ukraine, frontalières avec la Pologne, un pays membre de l'Otan. "Des dizaines" de drones et de missiles russes se sont abattus dans la nuit de dimanche à lundi sur la région de Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le maire de la ville, Oleksandr Tretyak.

L'armée polonaise a annoncé ce lundi avoir fait décoller des avions de chasse en raison d'une attaque russe "intense" dans l'ouest de l'Ukraine. "En raison de l'attaque aérienne intense de la Fédération de Russie sur le territoire de l'Ukraine, des avions polonais et alliés ont commencé à opérer dans l'espace aérien polonais dans la matinée", a annoncé sur X l'état-major polonais.

Action "préventive"

"Les chasseurs de service ont été déployés par paires, et les systèmes de défense aérienne et de reconnaissance radar basés au sol ont atteint le niveau d'alerte le plus élevé", a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agissait d'actions "de nature préventive".

Ce type de déploiement est courant lorsque des missiles ou drones russes visent les régions de l'ouest de l'Ukraine, frontalières avec la Pologne, un pays membre de l'Otan. "Des dizaines" de drones et de missiles russes se sont abattus dans la nuit de dimanche à lundi sur la région de Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le maire de la ville, Oleksandr Tretyak.

Selon le gouverneur régional, Oleksandr Koval, Rivne a passé "une nuit très difficile" en raison d'une "frappe aérienne ennemie massive" qui a blessé au moins un civil.

Frappe sur Kiev

La ville de Kiev a également été visée par une attaque qui a endommagé un immeuble, a indiqué le chef de l'administration de la ville, Tymour Tkatchenko.

De son côté, le ministère russe de la Défense a fait état de l'interception de 49 drones ukrainiens durant la nuit de dimanche à lundi, dans les régions frontalières de l'Ukraine ainsi qu'en Tchouvachie, à environ 600 km à l'est de Moscou.