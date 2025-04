Pays-Bas : le plus grand chantier naval néerlandais soupçonné d'avoir enfreint les sanctions contre Moscou

Alors que les négociations pour un cessez-le-feu semblent s'enliser, les sanctions internationales contre la Russie ne sont pas toutes respectées. Ce vendredi 25 avril, la justice néerlandaise a engagé des poursuites pénales contre le plus grand constructeur naval des Pays-Bas, pour avoir enfreint les sanctions contre Moscou.

La justice néerlandaise a indiqué vendredi 25 avril avoir engagé des poursuites pénales contre le plus grand constructeur naval du pays, notamment pour avoir enfreint les sanctions contre la Russie, mises en place après l'invasion russe de l'Ukraine.

Soupçonné d'avoir continué de livrer des marchandises et technologies

Basé à Gorinchem, près du port de Rotterdam, Damen Shipyards fait l'objet d'une enquête pour corruption, falsification et blanchiment d'argent ainsi que pour "la violation des sanctions imposées en réponse à la guerre entre la Russie et l'Ukraine", a déclaré le ministère public dans un communiqué.

Les procureurs ont ouvert deux affaires distinctes contre Damen, la première concernant des faits de corruption présumée dans la vente de navires entre 2006 et 2017. La seconde porte sur la vente de biens et de technologies "susceptible de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie", après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

La première enquête porte sur "un grand nombre de faux documents probablement établis afin de dissimuler les commissions élevées versées aux agents et d'en empêcher le contrôle, y compris dans les demandes d'assurance-crédit à l'exportation", a précisé l'OM.

Dans la deuxième enquête, qui porte sur le second semestre 2022, Damen est soupçonné d'avoir continué à livrer des marchandises et des technologies à la Russie malgré les sanctions de l'UE à l'encontre de Moscou. Damen a réagi en rejetant toute accusation de corruption et de violation des sanctions.

Principal constructeur naval de la marine néerlandaise, Damen compte environ 12.000 employés, opère dans 120 pays, et construit notamment des frégates, des navires de soutien au combat et des patrouilleurs en mer. Une date d'audience doit encore été fixée.