EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les frappes russes doivent «cesser immédiatement et sans conditions», dit Zelensky

Kiev a subi une des pires attaques de missiles russes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la capitale ukrainienne a été ciblée par l'armée russe. Neuf personnes ont été tuées et on décompte 63 blessés. Volodymyr Zelensky appelle la Russie à "cesser immédiatement et sans conditions" ses frappes.

Neuf morts et 63 blessés. C'est le bilan d'une des pires attaques de l'armée russe sur la capitale ukrainienne, Kiev, depuis le début de la guerre. Une attaque qui intervient au moment où Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de saboter un possible accord de paix avec la Russie en refusant de reconnaître la perte de la Crimée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les principales informations à retenir : Neuf personnes ont été tuées et 63 blessés, c'est le bilan d'une des pires attaques russes sur Kiev

Volodymyr Zelensky appelle la Russie "cesser immédiatement et sans conditions" ses frappes

La Russie a tiré 70 missiles et 145 drones sur l'Ukraine au cours de cette attaque

La question du statut de la Crimée ne se pose "pas maintenant", déclare le président Macron

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi que le statut de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, ne se posait "pas maintenant", alors qu'elle oppose les États-Unis à l'Ukraine dans la recherche d'une solution de paix.

Le président américain Donald Trump, qui a déclaré que ce territoire était d'ores et déjà "perdu" pour Kiev, "décrit une situation de fait", a affirmé M. Macron, en marge d'une visite d'État à Madagascar : "Est-ce que pour autant il faut en donner quitus (à la Russie) ? Non". La question du statut de la péninsule ne se pose "en tout cas pas maintenant, et ce n'est pas à nous de le faire", a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Frappes russes sur Kiev : Moscou cherche à "mettre la pression" sur les États-Unis, dénonce Zelensky

La Russie cherche à "mettre la pression" sur les États-Unis en attaquant massivement l'Ukraine, a dénoncé jeudi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en pleines discussions impulsées par Washington sur un règlement de la guerre.

"Elle exerce également une pression sur les États-Unis. C'est une autre raison qui explique l'attaque d'aujourd'hui", a déclaré M. Zelensky durant une conférence de presse en Afrique du Sud, lors d'un déplacement qu'il a dit écourter en raison des frappes russes nocturnes, qui ont fait au moins huit morts à Kiev.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Crimée annexée "perdue" par l'Ukraine selon Trump : le Kremlin dit être "complètement" d'accord

Le Kremlin a dit jeudi être "complètement" d'accord avec le président américain Donald Trump, qui a déclaré la veille que l'Ukraine a "perdu il y a des années" sa péninsule de Crimée, annexée en 2014 par la Russie, ce que la communauté internationale ne reconnaît pas.

"Cela correspond complètement à notre compréhension (des choses) et à ce que nous disons depuis longtemps", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.

La suite après cette publicité

L'armée russe dit avoir ciblé l'industrie militaire ukrainienne

La Russie a assuré jeudi avoir visé dans la nuit des infrastructures de l'industrie militaire ukrainienne, et non des cibles civiles, des attaques qui ont fait au moins huit morts à Kiev, selon les autorités ukrainiennes.

Les forces armées russes "ont mené une attaque massive avec des armes de précision à longue portée" contre plusieurs entreprises liées au complexe militaro-industriel ukrainien, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. "Toutes les cibles ont été touchées", a-t-il précisé.

Les frappes russes doivent "cesser immédiatement et sans conditions", dit Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé jeudi des bombardements russes sur l'Ukraine qui ont tué au moins neuf personnes dans la nuit à Kiev, la capitale, appelant la Russie à "cesser immédiatement" ses frappes.

"Cela fait 44 jours que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu total et l'arrêt des frappes... Et cela fait 44 jours que la Russie continue de tuer notre peuple", a réagi le dirigeant ukrainien dans un message sur X ajoutant que "les frappes doivent cesser immédiatement et sans conditions".

Attaque de missiles sur Kiev : neuf morts et 63 blessés selon les secours

Au moins neuf personnes ont été tuées et 63 autres blessées, dont des enfants, dans une attaque de missiles russes contre la capitale de l'Ukraine, ont annoncé les services de secours du pays, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Dans un bilan qui n'a cessé de s'alourdir au cours de la nuit, les autorités ont fait état d'un bilan provisoire de "neuf personnes tuées, 63 blessées, dont 42 hospitalisées, parmi lesquelles six enfants", en accusant "la Russie d'avoir lancé une frappe massive sur Kiev".

La Russie a tiré 70 missiles et 145 drones sur l'Ukraine au cours d'une attaque nocturne

La Russie a tiré 70 missiles et 145 drones dans six régions de l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant neuf morts à Kiev dans l'une des attaques les plus meurtrières sur la capitale depuis des semaines, a déclaré jeudi l'armée de l'air ukrainienne.

Les forces aériennes ukrainiennes "ont détecté et suivi 215 cibles aériennes ennemies", a écrit la même source sur Telegram, disant que 112 de ces cibles avaient été détruites.