Pascal Praud et vous - «Notre place est nulle part ailleurs», confie Jérémy qui vit en Israël

Le conflit entre l'Iran et Israël se poursuit. Pour la quatrième nuit consécutive, les deux pays ont procédé à des frappes militaires. L'Iran a ciblé plusieurs grandes villes israéliennes. Dans "Pascal Praud et vous", Jérémy, israélien, confie son quotidien depuis le début des frappes et aussi le sentiment qu'il ressent que la place du peuple juif "est nulle par ailleurs".