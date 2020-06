"On attend beaucoup de clients Français" : le tourisme prêt à repartir en Catalogne

REPORTAGE

L’Espagne accélère son déconfinement et tente de sauver sa saison touristique. À Cambrils, station balnéaire de 33.000 habitants au sud de Barcelone, très prisée par les vacanciers français, la réouverture des frontières prévue le 1er juillet est un soulagement. Après cette annonce du gouvernement, les acteurs locaux tentent de s'organiser pour accueillir un maximum de touristes et sauver leur chiffre d'affaires, très fortement impacté par la crise du coronavirus.

Les accès à la plage contrôlés

Si la reprise à Cambrils a des allures de course contre la montre, c'est parce que les hésitations et la cacophonie du gouvernement espagnol ont fait perdre un temps précieux aux acteurs du tourisme. Malgré cela, tout doit être prêt pour accueillir les premiers touristes étrangers d’ici à la fin du mois afin de les faire profiter des neuf kilomètres de plage et de l'arrière-pays. Et ce, même si les accès à la plage seront contrôlés.

Un tracteur nettoie ainsi le sable en bord de mer pendant que Llorenç Blanco monte la terrasse de son restaurant de plage. Cet été, il y aura moins de tables pour respecter les distances de sécurité. "Sur cette terrasse avant on avait entre 30 et 40 tables. Cette année on en mettra 12 au maximum. Je pense qu’il ne faut pas saturer les plages" juge ce restaurateur.

"On attend beaucoup de clients français"

À Cambrils, le tourisme représente la moitié de l’économie de la ville. Gustavo Cavedo, le directeur de l’hotel Sol Port, est soulagé. "Bien sûr on est très content. Ce sont de très bonnes nouvelles. On va sauver la saison. On attend beaucoup de clients français". Car puisque le trafic aérien ne retrouvera pas de sitôt le niveau d’avant la crise, à Cambrils, on mise sur les vacanciers du sud de la France, ceux qui se déplacent en voiture.

Particulièrement touchée par l’épidémie, l’Espagne mettra l’accent sur la sécurité sanitaire. Anais Veciana loue les logements touristiques et compte bien faire de l'hygiène une priorité et un atout commercial. "Nous allons surtout garantir le nettoyage et la désinfection des appartements. Les clients peuvent venir en toute sécurité. On sera très content de les recevoir", précise-t-elle.