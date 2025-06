«On est paniqués» : la sœur de Cécile Kohler demande à la France de condamner la frappe israélienne sur la prison d'Evin

Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler, enfermée depuis plus de trois dans la prison iranienne d'Evin à Téhéran avec son compagnon, a vivement condamné le bombardement effectué par Israël sur le centre pénitentiaire ce lundi. Elle estime que c'est une action "complètement irresponsable".

La frappe israélienne sur la prison d'Evin à Téhéran est "complètement irresponsable" et "met nos proches en danger de mort", a déclaré lundi à l'AFP Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler, Française détenue depuis plus de trois ans avec son compagnon Jacques Paris dans ce centre pénitentiaire.

"On n'a aucune nouvelle, on ne sait pas s'ils sont encore vivants, on est paniqués", a déclaré Noémie Kohler, en appelant les autorités françaises à "condamner ces frappes extrêmement dangereuses" et à faire libérer les prisonniers français.

"Une frappe illégale" selon l'avocate de la famille

La justice iranienne a annoncé lundi que des frappes israéliennes avaient visé la prison d'Evin à Téhéran, endommageant certaines parties de l'établissement. Israël a confirmé que ses frappes à Téhéran visaient notamment cette prison.

"C'est vraiment le pire qui pouvait arriver", a poursuivi Noémie Kohler, qui se bat inlassablement depuis plus de trois ans pour faire libérer sa sœur et son compagnon, accusés d'"espionnage" et considérés comme des "otages d'Etat" par la France.

"Cette frappe est complètement irresponsable, Cécile et Jacques et tous les prisonniers sont en danger de mort", a-t-elle répété, s'inquiétant aussi du risque de "chaos" et d'"émeutes" qu'une telle frappe pourrait entraîner dans la prison. L'avocate de la famille Kohler, Chirinne Ardakani, a pour sa part dénoncé une "frappe illégale". "Le risque d'émeute, de confusion générale et de représailles des forces de sécurité sur les détenus insurgés fait craindre une effusion de sang. On joue de part et d'autre avec la vie des gens", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Israël frappe la prison d'Evin dans laquelle sont retenu·es en otage les Français Cécile Kohler et Jacques Paris.



Ces frappes irresponsables doivent immédiatement cesser.



Comment la France peut-elle rester les bras ballants ? — Mathilde Panot (@MathildePanot) June 23, 2025

Le monde politique a également réagi à cette frappe. "J’espère et j’attends plus que jamais la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris et leur mise en sécurité. Soutien à eux et à leurs proches", a déclaré l'eurodéputée Nathalie Loiseau. De son côté, la députée LFI Mathilde Panot a dénoncé des "frappes irresponsables".

Le site du pouvoir judiciaire iranien, Mizan Online, a affirmé que les bâtiments de l'établissement restaient "sous contrôle".