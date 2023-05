«On a trop envie de sortir s'amuser» : en Chine, la folie des premières vacances sans restrictions Covid

Un air de vacances souffle en Chine. Les Chinois profitent de leurs congés sans restrictions liées au Covid-19, une première depuis 2020. Face à un tel retour de la liberté, ils sont nombreux à vouloir en profiter. Preuve en est, les autorités attendent près de 240 millions de trajets en Chine cette semaine, un record. Signe que l'épidémie de Covid appartient au passé, certains sites touristiques pékinois, comme la Grande muraille, la Cité interdite ou Palais d'été, ont dû fermer leurs portes aux touristes, face à l'influence record.

Mais pas de quoi entamer la motivation des touristes. "Maintenant que toutes les restrictions sont levées, on a trop envie de sortir s'amuser", explique au micro d'Europe 1, une jeune touriste. "On a regardé sur Internet où aller, mais il y a vraiment beaucoup de monde" à Pékin, poursuit-elle.

"On a tous envie de partir en voyage"

"Les gens se sont vraiment relâchés et on sent beaucoup moins de nervosité. On a tous envie de partir en voyage à l'étranger ou rendre visite à des proches, ce qui est le cas de ma copine et de moi-même", poursuit un autre Pékinois.

En Chine, ces congés du mois de mai sont surnommés la semaine dorée. C'est l'une des trois périodes de vacances dans le pays et les premières sans masque ni test PCR depuis plus de trois ans. Une bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme, à la peine ces dernières années avec des voyages en hausse de 20% par rapport à 2019.