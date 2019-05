Norvège : une algue toxique décime les saumons d'élevage

Des millions de saumons d'élevage sont morts ces derniers jours dans le nord de la Norvège du fait de la prolifération d'une algue toxique qui n'est toujours pas sous contrôle, ont annoncé autorités et professionnels.

Plus de 10.000 tonnes de saumons sont déjà morts depuis la mi-mai dans leurs enclos immergés dans des fjords de Nordland et Troms, selon les dernières estimations de la Direction norvégienne de la pêche publiées mardi. Cela représente plusieurs millions de poissons, chaque saumon pesant à la saison entre 700 grammes et 5,5 kilos, et un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de couronnes (dizaines de millions d'euros) pour les aquaculteurs.

Une algue dont la prolifération n'est toujours pas sous contrôle

Les stocks sont décimés par des algues de la famille des haptophytes, un phytoplancton commun dans les eaux norvégiennes mais qui peut, dans certaines conditions, proliférer et asphyxier le poisson dans ses cages. Numéro un mondial du saumon d'élevage avec une production totale de 1,24 million de tonnes en 2017, la Norvège avait déjà connu un tel épisode en 1991. "La prolifération n'est pas terminée", a noté la Direction de la pêche. Afin de limiter les dégâts, les pisciculteurs sont engagés dans une course contre la montre pour déplacer ou abattre les poissons avant que les algues n'atteignent leurs fermes.

Si plus de 10.000 tonnes sont déjà perdues, les professionnels estiment à environ 40.000 tonnes le volume perdu dans la mesure où les poissons morts étaient appelés à grossir d'ici à leur abattage normalement prévu à la fin de l'année ou début 2020. Ces chiffres sont encore provisoires et risquent d'augmenter. L'épisode a contribué à la hausse du prix du saumon qui a augmenté de 5,7% en une semaine pour se négocier à plus de 65 couronnes (environ 6,7 euros) le kilo mercredi.