Nancy Pelosi à Taïwan : «Un coup de poignard dans le dos» pour l'ambassadeur de Chine en France

En début de semaine, la cheffe des députés américains Nancy Pelosi s'est rendue à Taïwan, contre la volonté de la Chine, qui revendique le territoire. Depuis, les relations entre les deux pays semblent au plus bas. De son côté, la Chine a déployé d'importantes manœuvres militaires autour de Taïwan. Dans ce contexte, Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, est revenu sur le sujet au micro d'Europe 1.

"Cette visite enfreint le principe d'une seule Chine"

"Entre la Chine et les États-Unis, il existe trois communiqués communs et le premier concerne les relations bilatérales entre les deux pays : les Américains se sont engagés à reconnaître le gouvernement de la République Populaire de Chine (RPC) comme l'unique gouvernement légal de la Chine. Dans ce contexte, les États-Unis ne peuvent entretenir que des relations non officielles avec Taïwan", a-t-il expliqué.

"La visite de Nancy Pelosi à Taïwan n'est pas non officielle. Sa visite est en contradiction avec l'engagement des Américains et cela a enfreint le principe d'une seule Chine, qui est un consensus universel et une norme fondamentale régissant les relations internationales. Avant sa visite, la Chine a demandé aux Américains d'annuler cette visite à plusieurs reprises, c'est pour cela que nous sommes très choqués", a ajouté l'ambassadeur de Chine en France.

"Cette visite est un coup de poignard dans le dos. Le président Xi Jinping avait rappelé lors de son appel avec Joe Biden que la volonté du peuple chinois est inviolable et que ceux qui jouent avec le feu paieront par le feu. C'est une provocation grave", affirme-t-il.

"La Chine est prête à tout"

Quant à la question d'un possible référendum pour trancher l'indépendance de Taïwan, Lu Shaye considère que "si on doit en faire un, on doit le faire dans toute la Chine. L'avenir de Taïwan doit être décidé par toute la population." Désormais, ce qui inquiète le monde, c'est la possibilité d'une guerre. Sur ce point, Lu Shaye est clair :"La Chine est prête à tout. Qui veut la paix prépare la guerre", même si selon lui, "cette guerre ne viserait pas la population de Taïwan mais les forces sécessionnistes pour l'indépendance de Taïwan et les forces anti-chinoises étrangères qui les soutiennent. La préparation de guerre est une manière de dissuader ces forces de franchir la ligne rouge".

L'ambassadeur de Chine est aussi revenu sur les relations du pays avec la France et sur le soutien affiché de Jean-Luc Mélenchon, qui a qualifié de "provocation" la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. "J'apprécie beaucoup les paroles de Jean-Luc Mélenchon et je me demande pourquoi en France, il y a peu des personnes qui critiquent la provocation de Nancy Pelosi. Il faut critiquer cette provocation américaine. La France doit prendre une position plus équitable sur cette question. La Chine est victime dans cette affaire", a-t-il conclu.