Moyen-Orient : «L'Iran a déclaré une guerre à son peuple et à Israël», juge Bernard-Henri Lévy

L'écrivain Bernard Henri-Lévy était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce mardi matin. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur le conflit opposant Israël à l'Iran. "L'Iran a déclaré une guerre à son peuple et à Israël", insiste-t-il.

Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël entrera-t-il en vigueur ? Annoncé fièrement dans la nuit de lundi à mardi par Donald Trump, l'État hébreu a peu après confirmé avoir accepté la proposition américaine. Mais un peu plus tôt dans la matinée, Téhéran démentait tout cessez-le-feu, soulignant néanmoins qu'ils étaient prêts à arrêter les bombardements si Israël arrêtait tout attaque sur son sol.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Invité ce mardi matin de La Grande interview Europe 1-CNews, Bernard-Henri Levy estime que "l'Iran a déclaré une guerre à son peuple, métaphorique, et à Israël". "L'Iran a déclaré la guerre une première fois en avril 2024, puis en septembre 2024, avec des frappes de missiles jamais vues dans l'histoire des guerres", insiste-t-il au micro de Sonia Mabrouk.

Pas de changement de régime souhaité par Israël ?

"C'est à Israël de savoir s'il a neutralisé ou non la puissance militaire qui a failli commettre des dégâts irréparables", ajoute le réalisateur de Notre guerre. Pour autant, "le but d'Israël, pour autant que je le sente, c'est la dénucléarisation de l'Iran. (...) Deuxième objectif, c'est réduire fortement la capacité de l'Iran à tirer des missiles sur Israël", analyse-t-il .

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Après, il y a-t-il l'objectif d'un changement de régime (en Iran ndlr) ? En tant que citoyen français, j'avoue que je ne pleurerai pas ce régime d'assassins que sont les Mollahs. Mais pour autant, je ne crois pas que ce soit le but de guerre des Israéliens", poursuit-il.

"C'est le but de guerre des femmes iraniennes, c'est le but de guerre du mouvement Femme, vie, liberté, c'est le but de guerre de la société civile iranienne qui se bat depuis dix ans avec une vaillance extraordinaire et à mains nues contre ce régime terroriste. C'est leur but de guerre à eux", pas aux Israéliens, conclut-il.