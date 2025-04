Mort du pape : en Argentine, les fidèles veulent un souverain pontife dans les pas de François

Les funérailles du pape François samedi à Rome ont été particulièrement suivies en Argentine, le pays natal du souverain pontife. Les fidèles argentins ont célébré une messe à Buenos Aires, ville de naissance du pape défunt, et désormais, les regards de la population se tournent vers l'avenir.

À Buenos Aires, ville natale du pape François, la fierté et l'émotion d'avoir eu pendant 12 ans un souverain pontife de nationalité argentine règnent dans les rues de la capitale. Les Argentins se sont recueillis massivement ce samedi, jour des funérailles du pape défunt qui se sont déroulées entre la place Saint-Pierre de Rome et la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il a été inhumé dans la plus stricte intimité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une messe a été célébrée devant la cathédrale métropolitaine de Buenos Aires, là où le souverain pontife officiait quand il était archevêque de la capitale argentine. Après le recueillement, le regard de la population, très croyante, est tourné vers l'avenir et le Vatican.

Le souhait d'avoir un nouveau pape "proche des pauvres"

Patricia adresse une prière très précise à "Francisco", comme il est affectueusement appelé en Argentine. "Je lui dis merci, et je lui demande d'intervenir dans l'élection du nouveau pape, un pape dont les temps ont besoin, qui continue de réformer l'Église de l'intérieur, et qui soit proche des pauvres", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sylvia rêve aussi d'un pape dans les pas de François. "Je souhaite qu'il embrasse les plus démunis, les méprisés, les oubliés, les blessés, les enfants aussi, mutilés par les guerres, et qu'il adoucisse le cœur des dirigeants du monde", formule cette fidèle. L'héritage du souverain pontife devrait en tout cas être poursuivi en Argentine, où l'archevêque de Buenos Aires a appelé à une église ouverte.