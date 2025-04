«Il m'a appris l'amour, le pardon», le réalisateur du documentaire Francesco, inconsolable aux obsèques du pape François

Les funérailles du pape François ce samedi auront rassemblé au total près de 400.000 personnes sur la place Saint-Pierre et dans les rues de Rome. Parmi toutes ses âmes, celle d'Evgeny Afineevsky, réalisateur du documentaire "Francesco". Un long-métrage au côté du souverain pontife qui a marqué à jamais l'israélo-américain.



Plus de 400.000 personnes ont assisté ce samedi aux obsèques du pape François et à son transfert vers sa dernière demeure, la basilique, Sainte-Marie Majeure de Rome. De nombreux chefs d’État et souverains du monde entier sont venus rendre un dernier hommage au Saint-Père. Un homme au milieu de la foule était particulièrement ému, un réalisateur de Documentaire, qui a accompagné durant plusieurs années le pape François.

"Depuis sept ans et demi, il fait partie de mon parcours"

Place Saint-Pierre, dans son costume sombre, mouchoir à la main, les yeux rougis par le chagrin, le réalisateur Evgeny Afineevsky, auteur du documentaire "Francesco", sorti en 2020, est inconsolable. Un ami journaliste le prend dans ses bras, à la sortie de la basilique Saint-Pierre, devant la colonnade. Le pape François avait accepté la présence de sa caméra durant de longs mois.

"Depuis sept ans et demi, il fait partie de mon parcours. Il m'a appris la patience, il m'a appris l'amour. Il m'a appris le pardon", confie-t-il au micro d'Europe 1. Dans son film, le réalisateur israélo-américain décrit l'avis et l'enseignement du pape François, le suit dans une visite d'un camp de réfugiés sur l'île grecque de Lesbos lorsqu'il fait venir des réfugiés musulmans en Italie, ou évoque le réchauffement climatique.

Raconter les histoires du monde

"Il a fait venir des médias comme vous à chaque voyage pour mettre en lumière les différents problèmes de ce monde et essayer d'aider les gens. Et moi, j'ai essayé d'apporter ma contribution en racontant des histoires", insiste le réalisateur.

Sur l'affiche du film d'Evgeny Afineevsky, le pape François, vêtu d'une soutane blanche, marche sur des dalles en pierre grises, seul et porte une grande croix autour du cou. Comme un symbole d'espérance et d'immortalité après ses funérailles, ce samedi.