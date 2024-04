Monde : le top 15 des pays pour voyager en sécurité

La sécurité est un critère important pour les vacanciers du monde entier. Le classement de la compagnie d’assurance Berkshire Hataway Travel Protection est donc un indicateur intéressant pour les voyageurs. Les principaux critères pris en compte pour des vacances en sécurité : un risque terroriste faible ou nul, peu d’épisodes climatiques extrêmes, l’absence d’épidémie. Mais aussi la possibilité de se balader tranquillement, sans crainte d’être discriminé ou harcelé.

La France loin derrière le champion canadien

Derrière le Canada qui décroche la palme du pays le plus sûr du monde, l’Europe est omniprésente dans le top 10. Dans l’ordre, la Suisse, la Norvège, l’Irlande et les Pays-Bas, complètent le top 5, alors que la France arrive à la 13e place. Le continent africain n’apparaît pas, tandis que l’Asie et l’Amérique du Sud sont représentées par le Japon et le Brésil. L’Océanie place deux destinations dans le top 15, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Et ce qui montre que la sécurité est un critère essentiel, c’est que les villes les plus sûres sont de plus en plus prisées selon Eva Fouquet, vice-présidente du comparateur de vols Kayak. "Les villes figurant sur la liste des pays les plus sûrs du monde telles que Montréal au Canada, Zurich en Suisse, ou Reykjavik en Islande, attirent de plus en plus les voyageurs, et en particulier les voyageurs en solo. Les recherches pour Oslo et Reykjavik ont augmenté de plus de 10% cette année. On a également remarqué une augmentation des recherches de vols pour Londres et Zürich", explique-t-elle.

Les touristes qui voyagent en France mettent en avant la sécurité des transports et le faible risque épidémique. En revanche, il y a des points négatifs, le risque terroriste jugé assez élevé et les fréquents troubles sociaux