Nouvelles destinations, voyage scientifique, voyage en train… Les nouvelles tendances du tourisme en 2024

Au salon mondial du tourisme, plusieurs tendances se dessinent pour l’été 2024. Première nouveauté, le voyage scientifique. Très concrètement, vous partez en vacances et vous en apprenez plus, par exemple sur la formation de lave à Hawaï ou sur la composition chimique du fleuve Congo.

Être proche de la nature

Au centre de cette démarche, un tourisme qui se veut proche de la nature selon Iliade, bénévole au sein d’une ONG qui organise ces excursions. "On va faire attention à la nature, on a des partenariats locaux avec des habitants du lieu et des scientifiques qui connaissent le terrain et qui vont nous transmettre comment faire en sorte de ne pas avoir d’impact", explique la bénévole.

Lorsqu’ils sont organisés par des associations, ces voyages sont déductibles de vos impôts jusqu’à 66%, un élément qui devrait finir de vous convaincre.

Voyager autrement avec le train

Si vous ne souhaitez pas traverser les océans, il est possible de se tourner vers le train. Espagne, Allemagne, Italie... Les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des voyages sur les rails, selon Estelle Nicolay, co-fondatrice de Railtrip travel : "Le trajet va déjà faire partir du voyage, on ferme la porte de chez soi, on est déjà en vacances. On va prendre le temps de découvrir le paysage, on va lire un bouquin, on va se reposer, on va discuter avec des gens", argumente-t-elle.

Pour les amoureux de la France, notre territoire a beaucoup à offrir. Dormir dans une ancienne chapelle jésuite à Poitiers, survoler le Vignoble champenois ou encore parcourir la montagne bourbonnaise dans l’Allier à bord d’une traction Citroën... Il y en a pour tous les goûts.