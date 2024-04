Vacances de printemps : quelles sont les prévisions de Bison Futé pour ce week-end ?

Début des vacances scolaires de printemps pour la zone A ce vendredi soir. Les élèves des académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers entament deux semaines de congés, et rejoignent ceux de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) en repos depuis la semaine dernière. Et qui dit vacances dit départs sur les routes.

Si l'ensemble de la France sera dans le vert dans le sens des départs et des retours, la circulation sera toutefois difficile en Île-de-France dans le sens des départs ce vendredi et ce samedi. Dès ce vendredi, Bison Futé a placé la région parisienne en orange, notamment aux niveaux des péages des autoroutes A10 et A6. Le trafic devrait augmenter en milieu d'après-midi. L'A13 devrait aussi être concernée par des ralentissements.

Aucun problème sur les routes dimanche

Il en sera de même samedi, où Bison Futé classe également la journée en orange en Île-de-France dans le sens des départs. Une nouvelle fois, des embouteillages pourraient concerner les autoroutes A10, A6 et A13 dès le début de la matinée, avant de s'intensifier en milieu de matinée. Il est d'ailleurs recommandé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 8 heures.

Dimanche, la journée est classée verte dans l'ensemble de la France, que ce soit dans le sens des départs ou des retours.