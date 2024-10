«Mon fils me manque tellement» : à Tel-Aviv, les proches des victimes du festival Nova se recueillent

À la veille du 7 octobre, les familles des victimes du festival Nova sont rassemblées ce dimanche soir dans le nord de Tel-Aviv, la capitale d'Israël, pour une première cérémonie d'hommage. Des proches des victimes se serrent dans les bras, dans une atmosphère emplie de tristesse.

Annie a les yeux rougis, elle a perdu sa fille le matin du 7 octobre 2023. Elle a longtemps hésité à venir ce dimanche soir, par crainte que sa tristesse ne l'emporte. "C'est assez dur de se retrouver, de retomber dans cette période où les gens sont tristes, où il y a toutes les commémorations. Ça nous replonge un an en arrière", confie-t-elle à Europe 1, expliquant avoir versé des larmes.

"On vit dans un cauchemar"

"Ce n'est pas facile de voir les photos", poursuit Annie. Elle fait référence aux clichés de sa fille et des autres victimes qui défilent sur un écran géant depuis le début de la soirée. Une autre habitante regarde celui de son fils Barack. Elle avait besoin de se rassembler avec ceux qu'elle décrit comme sa nouvelle famille. "Ce sont les seuls qui peuvent comprendre ce que je traverse, et moi je comprends le deuil de toutes ces familles, leur douleur", souligne-t-elle.

"On vit dans un cauchemar, on n'arrive toujours pas à réaliser qu'une chose pareille a pu se passer. Mon fils me manque tellement, je rêve qu'il revienne", ajoute-t-elle, émue. Lundi, elle et son mari vont se rendre sur le site du festival Nova où une matinée de commémoration est prévue. Elle se déroulera à l'heure-même où les terroristes du Hamas ont tiré sur la foule. Dimanche soir, des proches des victimes prennent la parole pour partager leur peine et se souvenir ensemble des 410 personnes tuées au festival.