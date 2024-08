Londres : deux jeunes de 18 et 19 ans inculpés pour préparation d'actes terroristes

Un homme de 18 ans et une femme de 19 ans ont été inculpés au Royaume-Uni pour préparation d'actes terroristes en lien avec l'extrême droite, a annoncé vendredi la police de Londres. Rex William Henry Clark et Sofija Vinogradova se trouvent en détention provisoire et doivent comparaître vendredi devant le tribunal de Westminster. Ils ont tous deux été inculpés jeudi pour préparation d'actes terroristes. Sofija Vinogradova est également soupçonnée d'avoir rassemblé des "informations susceptibles d'être utiles à une personne commettant ou préparant un acte de terrorisme".

"Laisser la justice suivre son cours sans entrave"

Cette affaire est en lien avec "des soupçons d'activité de terrorisme d'extrême droite", a ajouté la Metropolitan police, la police de Londres. "Il s'agit d'accusations extrêmement graves, mais j'invite le public à ne pas spéculer davantage sur cette affaire pour le moment et à laisser la justice suivre son cours sans entrave", a déclaré Dominic Murphy, chef du commandement de la lutte contre le terrorisme à la Metropolitan Police.

"Nous ne pensons pas qu'il existe une menace plus large liée à cette enquête", a-t-il ajouté. Cette affaire n'est "pas une conséquence des troubles survenus dans le pays à la suite des événements de Southport", a encore précisé ce responsable de la police. De nombreuses villes du Royaume-Uni ont été le théâtre d'émeutes après une attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes lors d'un cours de danse le 29 juillet à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Des rumeurs sur le suspect, présenté de manière erronée comme un demandeur d'asile musulman, ont été diffusées par d'influents comptes d'extrême droite sur les réseaux sociaux, conduisant à cette explosion de violence xénophobe et raciste dans toute l'Angleterre, jusqu'à la semaine dernière. Plus de 1.000 personnes ont été arrêtées. Sofija Vinogradova a été arrêtée une première fois le 4 août à Cheshunt, au nord de Londres, suspectée d'être en possession d'une arme à feu et d'avoir "rassemblé des informations susceptibles d'être utiles à un terroriste". Elle a à nouveau été arrêtée le 10 août, avec Rex William Henry Clark.

En décembre 2022, des parlementaires s'étaient alarmés de l'augmentation de la menace terroriste d'extrême droite au Royaume-Uni. Ils avaient alors indiqué qu'un nombre croissant de jeunes de moins de 24 ans étaient dans le viseur des services de renseignements intérieurs britanniques (MI5) pour des liens avec le terrorisme d'extrême droite.