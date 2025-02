Stellantis : airbags défectueux, problèmes moteurs récurrents... Le groupe automobile en pleine tourmente ?

Les problèmes se multiplient chez Stellantis. Entre les rappels liés à des airbags défectueux et la fiabilité douteuse du moteur PureTech, l'image du groupe se dégrade rapidement auprès des consommateurs. Un immense problème alors que le groupe aux 14 marques s'apprête à changer de direction.

Que se passe-t-il chez Stellantis ? Entre les rappels liés aux airbags défectueux Takata et les problèmes récurrents sur les moteurs PureTech, le service après-vente et contentieux fonctionne à plein en ce moment chez Stellantis. En cause selon plusieurs experts, les effets de la méthode de réduction des coûts de l'entreprise.

Car si tous les constructeurs le font, Stellantis est certainement le groupe qui est allé le plus loin dans la chasse aux coûts, dans le cadre de sa volonté pour accélérer les process pour renouveler sa gamme de voitures.

Des rappels non réalisés en temps et en heure ?

"Stellantis essaie d'aller très vite avec des budgets contraints, cela conduit à prendre des risques qui conduisent à des campagnes de rappel assez fréquentes", souligne au micro d'Europe 1 Bernard Jullien, spécialiste de l'industrie automobile.

"Quand on essaye de maximiser les profits et les marges, ça se paie en problème de fiabilité. Et ici, on a essayé de gratter quelques dizaines de millions d'euros en évitant des rappels qui auraient dû être faits", il y a longtemps, poursuit-il. Avant d'ajouter : "Et donc, ils sont faits maintenant, à plus grand frais".

Deux actions collectives menées contre Stellantis

Redonner confiance à la fois aux clients et en interne sera une priorité pour la personne qui remplacera Carlos Tavares explique Arnaud Aymé, en charge de l'automobile au cabinet Sia. "On voit que ces problèmes, qui se succèdent et qui n'ont pas forcément de lien entre eux, sollicitent beaucoup le réseau de ventes et d'après-vente", insiste-t-il.

"Le premier sujet pour le futur patron de Stellantis, ce sera de retisser les liens après une précédente époque où l'ancienne direction générale avait une relation assez dure avec les concessionnaires partenaires", ajoute Arnaud Aymé. Et d'ici là, Stellantis devra faire face à deux actions collectives menées en justice par des centaines d'automobilistes, soit à cause des airbags, soit à cause des moteurs PureTech.