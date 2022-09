«L'impression de perdre ta grand-mère» : à Paris, les expatriés britanniques pleurent leur reine

Elizabeth II s'est éteinte jeudi. À 96 ans la reine d'Angleterre s'en va après 70 ans de règne et l'émotion a rapidement traversé la Manche. En France, les Britanniques ont appris la nouvelle avec tristesse et beaucoup se sont réunis dans des pubs anglais à Paris, pour vivre ensemble ce deuil national.

"En Angleterre, nous l'aimons beaucoup"

Comme un petit bout d’Angleterre. Le bar "Le bombardier", à deux pas du Panthéon, troque un match de football diffusé sur toutes les télés pour le visage de la reine disparue… Claire, Londonienne, une bière à la main, essuie ses larmes… "Elle a relevé le pays incroyablement bien, c'est une merveilleuse dame chrétienne qui a des valeurs merveilleuses. Elle a beaucoup travaillé, jusqu'à 96 ans. Mon dieu. En Angleterre, nous l'aimons beaucoup. Alors j'en ai un peu pleuré", confie-t-elle.

Beaucoup ont du mal à réaliser comme Carla une serveuse. Elle est en France depuis 15 ans, son cœur est toujours là-bas et la nouvelle est difficile à accepter. "Ça fait bizarre pour l'instant, je crois qu'on est encore tous vraiment dans le déni. Tu as l'impression de perdre ta grand-mère, même si tu ne l'as pas vue depuis des années, ça fait toujours un truc", explique-t-elle.

"La reine et morte, maintenant vive le roi"

Collin tire sur sa cigarette, nostalgique, il se souvient, lorsqu’il habitait encore à Southampton en Angleterre, il avait rencontré la reine et il n’oubliera jamais. "On avait passé deux semaines à nettoyer avant l'arrivée de la reine. Elle est arrivée, elle a été au bout de mon lit. J'ai eu un frisson dans le dos et j'avais très, très peur de dire un mot", raconte-t-il.

Et pourtant, ce soir, Collin garde le sourire car dit-il "la reine et morte, maintenant vive le roi".