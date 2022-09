Mort de la reine d'Angleterre : l’attachement d’Elizabeth II à la France

L'histoire d'amour entre Elizabeth II et la France commence bien avant son accession au trône en 1948. C'est dans l'Hexagone qu'elle effectue son premier déplacement officiel sans ses parents à l'étranger. À 22 ans, celle qui est encore princesse découvre entre autres les châteaux de Versailles et de Vaux-le-Vicomte, où elle assiste à un concert particulier d'Édith Piaf et à une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre. Neuf ans plus tard, elle revient en France, cette fois en tant que souveraine. "Notre émotion sera partagée par mon peuple tout entier. C'est lui que vous saluer en nous et il vous rend pleinement toute la sympathie et l'affection que vous nous manifestez", avait-elle déclaré, en français.

Des déplacements mémorables pour les Français

La reine aime la France qui le lui rend bien, à l'image de ces badauds venus en nombre pour apercevoir la monarque à bord d'une Citroën décapotable lors de son arrivée à Paris pour sa deuxième visite d'État en 1972. "Elle va passer assez doucement pour qu'on puisse la voir. C'est la deuxième fois que je la vois. C'est toujours aussi joli", confiait une spectatrice.

22 ans plus tard, Elizabeth II est à Calais pour inaugurer le tunnel sous la Manche, symbole des liens franco-britanniques. "Au cours des siècles présents, au plus dur de l'épreuve, la conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière", avait-elle proclamé.

Et c'est à l'occasion des commémorations du Débarquement en 2014 que la reine effectue sa cinquième et dernière visite officielle en France. Elizabeth II n'avait pas manqué de rappeler son affection pour le pays de la langue de Molière.