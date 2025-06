Liban : Washington ordonne l'évacuation de familles et fonctionnaires non essentiels de son ambassade

Suite aux frappes américaines visant des sites névralgiques du programme nucléaire iranien, les États-Unis ont ordonné ce dimanche l’évacuation de familles et de fonctionnaires non essentiels à Beyrouth, au Liban.







"Le 22 juin 2025, le département d'Etat américain a donné l'ordre aux familles et employés non essentiels du gouvernement américain de partir du Liban en raison d'un climat volatil et imprévisible dans la région", selon un communiqué de la chancellerie américaine à Beyrouth.

