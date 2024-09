Liban : que vise l'armée israélienne à travers les frappes menées sur le pays ?

"Nous continuerons à frapper le Hezbollah. Et je dis au peuple libanais : notre guerre n'est pas contre vous, mais contre le Hezbollah". Ces mots, signés Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, traduisent la volonté de l'armée israélienne de poursuivre ses opérations visant le mouvement terroriste libanais.

Le bilan annoncé, au Liban, est de 558 morts et au moins un millier de personnes fuient les zones ciblées. Pour Israël, les objectifs de ces frappes aériennes sont multiples. Il y a d'abord ce que l'armée présente comme son nouveau but de guerre : faire reculer le Hezbollah de la frontière nord d'Israël, alors que ce dernier ne cesse depuis 11 mois de frapper la zone et que près de 60.000 habitants ont été contraints d'évacuer.

Des infrastructures militaires ciblées

Et s'il ne s'agit pas de détruire le mouvement chiite, Israël entend bien l'affaiblir considérablement. Avec l'explosion des bipeurs et des talkies-walkies la semaine dernière au Liban, Tsahal visait les membres du Hezbollah, mais avec ses frappes des derniers jours, ce sont ses infrastructures militaires qui sont ciblées, des caches d'armes ou encore des centres logistiques et matériels.

"On estime à près de la moitié des rampes de lancement du Hezbollah qui ont été détruites durant les dernières frappes. Ce qui est important, ce n'est pas toujours le nombre de projectiles, c'est le nombre de rampes de lancement et par où on peut les envoyer. Si on n'a pas de quoi les envoyer, ces projectiles ne servent plus à rien. Il y a donc eu un coup porté à cela, mais aussi aux commandants qui sont chargés de cet arsenal de missiles", explique Raphaël Jérusalmy, ancien officier des renseignements israéliens.

L’armée israélienne affirme avoir éliminé cet après-midi l’un des commandants du réseau de missiles du Hezbollah grâce à un bombardement dans la banlieue sud de Beyrouth, en plein cœur d'une zone résidentielle. Au total, plus de 1.600 cibles ont été frappées depuis lundi midi.