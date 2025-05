Liban : le désarmement des camps de réfugiés commencera à la mi-juin

Le président palestinien Mahmoud Abbas, en visite au Liban, a annoncé ce vendredi 23 mai qu'un accord sur le désarmement des camps de réfugiés palestiniens allait commencer dès la mi-juin. Le président libanais, Joseph Aoun, et son homologue palestinien ont assuré qu'il n'y aurait plus au Liban d'armes échappant au contrôle de l'État.

Le désarmement des camps de réfugiés palestiniens au Liban va commencer à la mi-juin, sur la base d'un accord avec le président palestinien, Mahmoud Abbas, en visite officielle au Liban, a annoncé vendredi à l'AFP un responsable gouvernemental libanais.

Mahmoud Abbas effectue sa première visite au Liban depuis 2017, qui intervient alors que Beyrouth cherche à étendre son autorité sur l'ensemble du territoire, notamment dans les camps palestiniens surpeuplés qui abritent quelque 220.000 réfugiés.

Le président libanais, Joseph Aoun, et son homologue palestinien ont assuré lors d'un entretien mercredi qu'il n'y aurait plus au Liban d'armes échappant au contrôle de l'Etat, dans un pays où les organisations palestiniennes assurent la sécurité dans les camps depuis la fin des années soixante.

Processus de remise des armes

Les parties libanaise et palestinienne "sont convenues de mettre en œuvre un plan pour retirer les armes à partir de la mi-juin dans les camps de Beyrouth, puis dans les autres camps du pays", a précisé le responsable qui a requis l'anonymat.

Vendredi, un comité conjoint libano-palestinien dédié à la situation des camps palestiniens, formé à l'occasion de la visite de M. Abbas, a tenu sa première réunion. "Les participants sont convenus de lancer le processus de remise des armes selon un calendrier précis", a annoncé un communiqué du bureau du Premier ministre libanais, Nawaf Salam, qui assistait à la réunion.

L'armée libanaise s'emploie à démanteler les infrastructures militaires du Hezbollah

En vertu d'un accord tacite, la sécurité dans les camps de réfugiés est assurée par des factions palestiniennes, où le Fatah de Mahmoud Abbas, mais également son rival islamiste Hamas et d'autres groupes armés palestiniens sont présents.

Les autorités libanaises se sont engagées à contrôler l'ensemble du territoire depuis le cessez-le-feu en novembre entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, à l'issue de plus d'un an d'hostilités dont deux mois de conflit ouvert en marge de la guerre à Gaza.

L'armée libanaise s'est déployée dans le sud du pays et s'emploie à démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah, seule formation libanaise à avoir conservé ses armes après la fin de la guerre civile en 1990, mais sortie très affaiblie de la confrontation avec Israël.