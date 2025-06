Les Etats-Unis «ne sont pas en guerre contre l'Iran» , dit le vice-président JD Vance

Au lendemain de frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens, le vice-président JD Vance a déclaré que les États-Unis n'étaient pas en guerre contre l'Iran mais contre son programme nucléaire.

Les Etats-Unis ont bombardé dimanche trois sites névralgiques du programme nucléaire iranien, des frappes qui auront des "conséquences éternelles", a prévenu Téhéran, au dixième jour de la guerre entre l'Iran et Israël. "Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix", a affirmé le président américain lors d'une déclaration solennelle à la Maison Blanche.

À lire aussi Attaque américaine sur les installations nucléaires iraniennes : les réactions de la France et de l'Europe

"S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes, et bien plus faciles", a-t-il ajouté sur un ton extrêmement ferme, menaçant de nouvelles frappes l'Iran, qui a le choix entre "la paix ou la tragédie".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

JD Vance appuie la décision de Trump

Les Etats-Unis "ne sont pas en guerre contre l'Iran" mais contre "son programme nucléaire", a déclaré de son côté le vice-président JD Vance au lendemain de frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens.

Avec ces frappes, "le programme nucléaire iranien a été considérablement retardé", a ajouté JD Vance sur la chaîne américaine ABC, parlant "d'années ou plus" et saluant la décision du président Donald Trump de bombarder l'Iran.