Léon XIV : pour sa première messe, le pape déplore le recul de la foi au profit de «l'argent»

Le nouveau pape Léon XIV a déploré vendredi le recul de la foi au profit "d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir", lors de sa première messe en tant que chef de l'Eglise, dans la chapelle Sixtine au Vatican. Il a également appelé l'Église à être un "phare qui éclaire les nuits du monde".

Au lendemain de son élection, le nouveau pape Léon XIV a dirigé sa première messe avec les cardinaux dans la majestueuse chapelle Sixtine, en fin de matinée. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place pour suivre cette célébration.

"Marcher avec moi"

Le nouveau souverain pontife affichait un visage serein face à une assemblée de cardinaux vêtus de leur aube qui, eux aussi, présentaient un visage jovial. Les deux lectures ont été lues par des femmes, un point à souligner, en anglais et en espagnol, les deux langues de ce pontife américain, avant le texte de l'Évangile où l'apôtre Pierre se voit confier les clés de l'Église. Ce dernier étant considéré comme le premier pape.

Puis, chose inédite, Léon XIV a démarré son homélie en anglais, un symbole fort d'universalité. Et il a particulièrement insisté sur l'unité de l'Église. "Vous m'avez appelé au ministère de Pierre pour porter cette croix et être béni par cette mission. Et je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous pour marcher avec moi, comme une église, comme une communauté d'amis, de Jésus et de croyants", a-t-il insisté.

Un "phare qui éclaire les nuits du monde"

Le souverain pontife est ensuite passé à l'italien, la langue traditionnellement utilisée, et a déploré le recul de la foi. "Nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes. Des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir", a-t-il déclaré.

Robert Francis Prevost, qui portait des chaussures noires comme François et non rouges comme le veut la tradition papale, a appelé l'Église à être un "phare qui éclaire les nuits du monde". Et la célébration s'est terminée par une ovation d'applaudissement des cardinaux comblés par cette élection finalement rapide du pape Léon XIV.