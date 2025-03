Le président polonais souhaite fixer un seuil minimal de dépenses pour la défense dans la Constitution

Andrzej Duda, président de la Pologne, a proposé vendredi un amendement pour fixer le niveau minimum de dépenses dans la défense de son pays à hauteur de 4% du PIB. Ce dernier voit cette mesure comme "une garantie que la sécurité" soit renforcée.

Le président polonais Andrzej Duda a annoncé vendredi avoir proposé un amendement visant à inscrire dans la Constitution de son pays le niveau minimum de dépenses dans la défense à hauteur de 4% du PIB, soit le double de ce que demandait jusqu'à présent l'Otan.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Défense européenne : comment augmenter le budget de la défense sans augmenter les impôts ?

Troisième force de l'Otan

La Pologne, le seul membre de l'Alliance à partager une frontière à la fois avec la Russie et l'Ukraine, arrive loin devant ses alliés en termes de dépenses dans la défense, visant à y consacrer 4,7% de son PIB cette année. Le gouvernement pro-européen polonais appelle constamment l'Europe à renforcer ses capacités de défense contre la Russie, le Premier ministre Donald Tusk estimant que le continent doit gagner la "course aux armements" avec Moscou.

L'amendement serait "une garantie que ces dépenses seront faites, que la sécurité sera renforcée", a indiqué le président aux journalistes, juste avant le discours prévu par Tusk sur la situation de la Pologne en matière de défense. Pour être adoptée, une modification de la Constitution polonaise doit être soutenue par deux tiers des membres de la chambre basse du Parlement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Pologne, alliée fidèle de l'Ukraine, a signé une série d'accords militaires ces dernières années, notamment avec les États-Unis, pour des hélicoptères d'attaque Apache et des avions de chasse F-35, ainsi qu'avec la Corée du Sud. L'armée professionnelle polonaise compte actuellement plus de 200.000 soldats, ce qui en fait la troisième force de l'Otan après les États-Unis et la Turquie.