Gaza : un premier bateau transportant de l'aide humanitaire accoste en Égypte

L'aide humanitaire à Gaza a transité mercredi par le port égyptien d'al-Arich, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien le 19 janvier, ont indiqué un responsable turc et des sources égyptiennes.

Ce que transportait le navire turc

Le navire turc, chargé de 871 tonnes d'aide humanitaire, comprend 300 générateurs, 20 cabines sanitaires mobiles, 10.460 tentes et 14.350 couvertures, selon un responsable turc. "Nous sommes prêts à panser les blessures de nos frères et sœurs gazaouis et à répondre à leurs besoins temporaires en matière d'abris", a déclaré mercredi le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, sur X.

Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız #İyilikGemisi yola çıktı.



1️⃣4️⃣. insani yardım gemimiz;



⛺️ 10.460 çadır

🧣 14.350 battaniye

🚿 20 adet wc/duş kabini

⚡️ 300 jeneratör



olmak üzere, toplam 8️⃣7️⃣1️⃣ ton insani… pic.twitter.com/KLU99mg17C — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2025

Une équipe du Croissant-Rouge égyptien a réceptionné l'aide turque avant de prendre les dispositions nécessaires à son acheminement vers la bande de Gaza, ont indiqué à l'AFP une source au port et deux sources du Croissant-Rouge égyptien.

La semaine dernière, des centaines de camions chargés d'aide sont entrés à Gaza après l'entrée en vigueur de la trêve, après plus de 15 mois de guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Au 1er décembre, près de 69 % des bâtiments du territoire palestinien avaient été détruits ou endommagés, selon l'ONU. La quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés au moins une fois.

Israël affirme que les accusations du Hamas sur les retards de l'aide à Gaza sont des "fake news" Les autorités israéliennes ont rejeté mercredi les déclarations de responsables du Hamas accusant Israël de retarder les livraisons d'aide vers la bande de Gaza prévues dans l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 19 janvier. "C'est totalement une 'fake news'", a déclaré un porte-parole du Cogat, l'organe israélien supervisant les affaires civiles dans les Territoires palestiniens occupés, après que deux responsables du Hamas ont affirmé à l'AFP qu'Israël retardait la livraison de produits essentiels dans le territoire palestinien dévasté par la guerre.

Interrogations sur l'agence humanitaire palestinienne de l'ONU

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a déclaré mardi au Conseil de sécurité que son pays avait cessé tout contact avec l'agence humanitaire palestinienne de l'ONU, l'Unrwa, et tout organisme agissant en son nom, après avoir accusé à plusieurs reprises l'organisation de porter atteinte à sa sécurité.

Israël affirme qu'une douzaine d'employés de l'Unrwa ont été impliqués dans l'attaque du 7 octobre 2023 - ce que l'ONU conteste - et affirme que d'autres organisations peuvent prendre le relais pour fournir des services essentiels, de l'aide et la reconstruction.

Deux responsables du Hamas ont déclaré mercredi à l'AFP qu'Israël retardait la livraison de l'aide humanitaire à Gaza, comme convenu dans l'accord de cessez-le-feu, avertissant que cela pourrait avoir un impact sur la libération des otages capturés lors de l'attaque du Hamas.