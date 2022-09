«La suite pourrait être pire» : les Britanniques attendent leur prochain Premier ministre

Si le Royaume-Uni connaitra bientôt le nom de sa ou son futur Premier ministre, Boris Johnson, le dernier à avoir occupé ce poste, fait encore parler de lui. Entre regrets face à sa démission et grand "ouf" de soulagement, les Britanniques sont encore et toujours divisés. Chez ceux qui ont voté pour lui en 2019, certains ne pardonnent pas aux conservateurs de l'avoir éjecté. "Maintenant, les conservateurs vont élire le Premier ministre qu'ils veulent. Mais nous, on n'a plus le Premier ministre qu'on voulait", regrette une Anglaise. "Il aurait dû rester et finir le job. Il a eu à gérer le Brexit, le Covid et l'Ukraine, ce sont des gros sujets. Qu'il ait participé à une fête avec du gâteau et des bières, peu m'importe !"

Ni Truss ni Sunak

Pour Jane et Tim en revanche, son départ est une victoire, mais pas forcément un soulagement, car ils n'apprécient ni Rishi Sunak ni Liz Truss, les deux candidats à sa succession. "Boris Johnson est consternant. C'est un menteur absolu, dénué de tout sens moral. On avait honte de lui. Et puis, il était grotesque", se désole Jane. "Mais la suite pourrait être pire", continue Tim, un peu anxieux. "Liz Truss, ça sera pareil. Seuls ses intérêts comptent. Rishi Sunak est peut-être un peu mieux, mais il est pour la restriction budgétaire, donc je ne sais pas si c'est une bonne chose pour les emplois dans le secteur public où je travaille. Et puis ils se sont trop rapprochés de la droite extrême qui existe au sein du parti actuellement'.

Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères est la favorite dans cette course et devance son adversaire de 30 points dans les sondages, après un dernier débat samedi.