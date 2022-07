Royaume-Uni : «Hasta la vista baby», Boris Johnson tire sa révérence devant le Parlement

Boris Johnson tire sa révérence devant le Parlement britannique pendant le duel final entre les deux prétendants pour lui succéder. Il a profité de ses adieux au Parlement pour se féliciter une dernière fois. Très en forme, celui qui quittera bientôt son poste de Premier ministre a fanfaronné une dernière fois devant les députés. Et en disant au revoir, il a laissé la porte ouverte à un possible "comeback".

"J'ai aidé ce pays à traverser la pandémie et un autre à survivre à la barbarie"

"J'ai fait gagner aux conservateurs leur plus grande majorité depuis 40 ans et nous avons restauré notre indépendance nationale. J'ai aidé ce pays à traverser la pandémie et j'ai aidé un autre pays à survivre à la barbarie. Mission largement accomplie pour le moment. Hasta la vista baby!"

Immédiatement après ce discours, les députés conservateurs ont élu leurs deux finalistes pour lui succéder. Le futur Premier ministre sera donc Rishi Sunak ou Liz Truss. Lui est l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson. Il a gagné en popularité avec ses mesures de soutien à l'économie pendant la pandémie et promet maintenant de s'attaquer à l'inflation. Liz Truss, actuel ministre des Affaires étrangères, a soutenu Boris Johnson jusqu'au bout. Sa promesse de diminuer les impôts lui vaut le soutien de l'aile droite des conservateurs.

Les deux candidats vont maintenant être départagés par les militants du parti. Le vainqueur sera connu le 5 septembre.