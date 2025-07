La Russie «a désigné la France comme son premier adversaire en Europe», selon le chef d'état-major des armées

Le général Thierry Burkhard a tenu une conférence de presse ce vendredi 11 juillet. En amont du défilé du 14 juillet, le chef d'état-major des armées a assuré que la Russie "a désigné la France comme son premier adversaire en Europe". Il est revenu sur les différentes menaces qui pèsent sur le pays.

A trois jours du défilé du 14 juillet, le chef d'état-major des armées a pris la parole ce matin lors d'une conférence de presse. A la demande d'Emmanuel Macron, sa parole est rare. Le général Thierry Burkhard a détaillé les menaces qui pèsent sur la France.

"La France est attaquée de toutes parts", selon le général Thierry Burkhard, à commencer par les menaces qui touchent directement les Français : terrorisme, immigration, réseau criminel, guerre hybride. Les armées françaises font face aujourd'hui à une multiplication des crises.

"On avait auparavant l'habitude de dire qu'une crise chassait l'autre. En fait aujourd'hui, c'est plus véritablement le cas. Au contraire, les crises se superposent les unes aux autres et s'additionnent. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attende à un horizon visible, à un retour en arrière. Et donc ce n'est pas la peine de se dire 'je vais faire le dos rond, cela reviendra un peu comme avant et je pourrai reprendre mon business pour gérer les affaires'. Donc, il faut plutôt se préparer à gérer le monde tel qu'il est aujourd'hui face à nous. C'est la réalité."

La Russie, ennemi public numéro un

Face à la France, sur le volet de la guerre de haute intensité, la Russie est présentée comme l'ennemi public numéro un. Les sous-marins russes nous surveillent, assure le chef d'état-major des armées.

Selon lui, le Kremlin a fait de la France l'une de ses cibles prioritaires. "Il y a la Russie, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. C'est la Russie qui l'a dit. Alors la Russie, c'est une menace durable, proche et qui est pour moi la plus dimensionnante".

Aucune raison que cette menace ne s'arrête dans les mois à venir. Au contraire, l'état-major français entrevoit une régénération de l'armée russe. Avant même 2030, Moscou aurait la capacité, selon les armées françaises, de redevenir une force armée directement menaçante pour d'autres pays européens frontaliers.