Chine : ouvriers, testeurs, laborantins... La révolte des petits soldats du Covid, sans emploi

La Chine ne parvient pas à se débarrasser du Covid-19. La levée des restrictions, annoncée ce dimanche, provoque aussi la colère d'une partie de la population. Ils sont ouvriers à l'usine, testeurs, laborantins et vivaient directement du Covid-19 et de son application stricte - la levée des barrières et des restrictions les a mis au chômage.

Depuis, des centaines de milliers de personnes manifestent un peu partout dans le pays pour obtenir des indemnisations. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent de violentes manifestations. Les employés qui se sont subitement retrouvés au chômage avec la levée des contrôles sanitaires, demandent maintenant des indemnisations. Ils affirment ne pas avoir été payés depuis plusieurs mois.

La fin d'un business juteux pour de nombreux Chinois

Le gouvernement chinois a mis fin à sa politique zéro Covid brutalement, il y a tout juste un mois, et a entraîné avec elle la fin des contrats juteux passés avec ces entreprises chargées de produire des milliards de tests PCR, des combinaisons anti-Covid, des masques et des gants de protection.

Beaucoup de ces usines ont dû mettre la clé sous la porte. On estime que le seul déploiement des tests PCR en Chine coûtait au pays 2% de son PIB chaque année, soit autant que le budget de la Défense. De quoi provoquer une crise économique sans précédent. Mais finalement, effet boomerang, ce sont aujourd'hui ces petites mains du zéro Covid qui se révoltent.