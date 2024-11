La princesse Kate confirme son retour avec des commémorations militaires ce week-end

La princesse Kate, qui a achevé sa chimiothérapie dans l'été, est présente ce week-end à des commémorations militaires à Londres, confirmant la reprise de ses engagements publics après une année décrite par son époux William, héritier du trône, comme "la plus dure" de sa vie. Au lendemain du concert commémoratif du Festival du souvenir, au Royal Albert Hall à Londres, l'une des dates les plus importantes du calendrier royal, elle est présente ce dimanche au balcon de Whitehall, au-dessus du Cénotaphe, un mémorial de la guerre.

Les deux événements rendent hommage aux soldats britanniques tombés au combat, tandis qu'Emmanuel Macron commémorera, lundi 11 novembre, le 106e anniversaire de l’armistice de 1918, aux côtés du Premier ministre du Royaume-Uni Keir Starmer. Une cérémonie placée "sous le signe de l’amitié franco-britannique".

Le prince de Galles, encore sous le choc

Kate, extrêmement populaire au Royaume-Uni, avait révélé en mars 2024 être atteinte d'un cancer, sans en préciser la nature, deux mois après une "intervention chirurgicale abdominale" qui l'avait fait disparaître des yeux du public. Après plusieurs mois de traitement, la princesse de 42 ans a annoncé la fin de sa chimiothérapie en septembre, dans une vidéo tournée avec son mari William et ses trois enfants.

"Honnêtement, ça a été épouvantable. C'est probablement l'année la plus dure de ma vie", a confié jeudi l'héritier du trône aux médias britanniques. "Je suis tellement fier de ma femme, je suis fier de mon père, pour avoir géré la situation comme ils l'ont fait", a-t-il raconté depuis l'Afrique du Sud où avait lieu la quatrième édition du Earthshot Prize, prix qu'il a créé pour récompenser des projets environnementaux novateurs. "Mais d'un point de vue familial, personnel, ça a été brutal", a-t-il poursuivi.

Le prince de Galles a indiqué que son engagement en faveur de l'environnement et auprès des sans-abri au Royaume-Uni, qui a fait l'objet d'un récent documentaire, lui avaient permis de "continuer" à avancer.

"Repos" pour la reine Camilla

En octobre, pour sa première visite officielle conjointe avec son époux depuis la fin de son traitement, Kate s'était rendue à Southport (Angleterre) sur les lieux d'une attaque au couteau qui avait tué trois fillettes et déclenché des émeutes cet été au Royaume-Uni. Elle était auparavant apparue en public le 15 juin pour la parade d'anniversaire du roi Charles, au balcon du palais de Buckingham, puis à la finale de Wimbledon début juillet, où elle avait remis le trophée au vainqueur du tournoi de tennis, l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Le roi Charles III, qui fêtera bientôt ses 76 ans, a également annoncé en début d'année être atteint d'un cancer, dont la nature n'a pas non plus été révélée. Le monarque a repris ses activités publiques au mois d'avril, après s'être mis en retrait pendant environ deux mois, et poursuit actuellement son traitement en parallèle. Au retour d'une tournée de 11 jours en Australie puis aux îles Samoa fin octobre, son premier grand déplacement hors du Royaume-Uni, une source à Buckingham Palace a indiqué aux médias britanniques que Charles reprendrait un rythme "normal" de voyages à l'étranger l'an prochain. Selon cette même source, ce déplacement a amélioré "son état d'esprit, son humeur et son rétablissement".

Mardi, c'est l'état de santé de son épouse, la reine Camilla, qui a focalisé l'attention. Âgée de 77 ans, elle "souffre actuellement d'une infection pulmonaire, pour laquelle ses médecins lui ont conseillé une courte période de repos", a indiqué un porte-parole du palais. Elle avait alors dit "espérer être rétablie à temps pour assister" à ces cérémonies de commémoration des guerres et d'hommage aux soldats du Commonwealth tués.