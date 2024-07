Emmanuel Macron et Keir Starmer veulent «renforcer» la coopération en matière de migration irrégulière

Le président français Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer se sont engagés jeudi à "renforcer leur coopération en matière de migration irrégulière" et à "redynamiser" le partenariat de défense entre Paris et Londres.

A l'heure où le Royaume-Uni, depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes début juillet, veut remettre à plat ses relations avec l'Union européenne pour tourner la page des secousses du Brexit, les deux dirigeants ont eu un dîner de travail en marge du sommet de la Communauté politique européenne près d'Oxford, en Angleterre. "Tournés vers l'avenir, la France et le Royaume-Uni persévéreront dans leur coopération dans tous les domaines de leur relation", affirment-il dans un communiqué commun.

"Pas de baguette magique"

Point très sensible côté britannique, les arrivées de migrants qui traversent la Manche. "Le Premier ministre et le président de la République ont exprimé leurs condoléances pour les victimes des événements tragiques survenus dans la Manche hier (mercredi) et la semaine dernière. Ils se sont engagés à renforcer leur coopération en matière de migration irrégulière et de lutte contre les associations criminelles responsables de ces décès tragiques lors des traversées via de petites embarcations", selon le communiqué.

"Si nous voulons résoudre la situation dans la Manche, ce n'est pas seulement au niveau bilatéral", a fait valoir Emmanuel Macron dans sa conférence de presse à l'issue du sommet, après avoir dit qu'il n'y avait "pas de baguette magique" pour ce faire. "Il s'agit de travailler de manière beaucoup plus efficace avec les pays européens de première entrée et tous les différents pays pour lutter clairement et efficacement contre les passeurs", a-t-il plaidé.

"Une approche globale"

Réaffirmant le même soutien à l'Ukraine, les deux hommes ont aussi dit vouloir "redynamiser leur coopération en matière de défense pour mieux prendre en compte les difficultés complexes du monde moderne et la variété des menaces que des États et des acteurs non étatiques hostiles font peser sur leurs valeurs et leurs intérêts". Le président français a estimé que c'était "un moment très important pour avoir cette remise à plat" des relations franco-britanniques, mais aussi entre le Royaume-Uni et l'UE.

Il a toutefois appelé les Britanniques à "respecter ce qui a été décidé et signé" au cours des laborieuses négociations qui ont suivi leur sortie de l'UE. "Il ne faut pas vouloir faire le tri dans l'espoir d'améliorer tel ou tel sujet", "c'est une approche globale", a-t-il insisté.