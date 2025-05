Droits de douane : accord douanier avec le Royaume-Uni et baisse relative des exportations chinoises vers les Etats-Unis

Donald Trump a annoncé jeudi une première trêve dans son offensive commerciale mondiale sous la forme d'un compromis "historique" avec Londres, avant de tenter d'obtenir ce week-end des avancées avec un partenaire moins conciliant : Pékin. Concrètement, la surtaxe de 25% imposée par les États-Unis sur les voitures importées sera réduite à 10% pour les véhicules britanniques.

Un mois après les annonces fracassantes de Donald Trump sur les droits de douane imposés à tous les pays qui exportent vers les Etats-Unis, l'heure est aux négociations et même aux accords commerciaux. Un premier vient justement d'être signé avec le Royaume-Uni.

Un accord historique a même salué le Premier ministre britannique Keir Starmer. Une signature très positive puisque les droits de douane américains sur l'automobile passeront de 27,5 à 10% et seront tout simplement supprimés sur la sidérurgie. En échange, une méga-commande de 10 milliards de dollars pour Boeing a été promise.

Les exportations de la Chine vers les États-Unis ont chuté de 17% en avril

Le président américain s'est réjoui de cet accord en attendant les autres. "Nos deux pays se sont mis d'accord pour dire que la sécurité économique garantissait la sécurité mondiale. Il faut travailler ensemble pour s'assurer que nos industries soient fortes, que les exportations soient contrôlées. Ce sont les premiers et d'ailleurs nous avons beaucoup de rendez-vous programmés. Tous les pays veulent signer un accord avec nous", s'est vanté Donald Trump.

Des discussions sont en cours avec l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne. Et, preuve que l'heure est plutôt à l'apaisement, une rencontre entre des représentants américains et chinois est prévue samedi en Suisse. Personne ne sortirait gagnant d'une guerre commerciale comme le montre ce chiffre publié ce vendredi matin. Les exportations de la Chine vers les États-Unis ont chuté de 17% en avril, pas catastrophique mais tout de même un manque à gagner de 7 milliards de dollars en un mois.