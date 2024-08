La Maison-Blanche évoque un «début prometteur» des discussions sur un cessez-le-feu à Gaza

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a indiqué s'attendre à ce que les discussions continuent vendredi, ajoutant : "Nous en sommes à un point où le cadre de l'accord est généralement accepté et où les lacunes à combler concernent sa mise en œuvre."

"Il faut du répit pour les civils palestiniens à Gaza"

"Il reste beaucoup de travail à faire", a-t-il ajouté. "Étant donné la complexité de l'accord, nous n'anticipons pas de terminer les discussions du jour (jeudi, ndlr) sur une solution." "Les obstacles restants peuvent être surmontés et nous devons parvenir à une solution", a encore dit le conseiller à la Sécurité nationale du président Joe Biden.

"Il faut que les otages soient libérés, il faut du répit pour les civils palestiniens à Gaza, de la sécurité pour Israël et une baisse des tensions dans la région, et tout cela le plus vite possible", a-t-il dit. John Kirby a par ailleurs confirmé que le directeur de la CIA William Burns participait aux discussions à Doha.