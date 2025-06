«La fin du régime est proche» : Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, exhorte l'ayatollah Khamenei à démissionner

Le prince héritier du trône iranien, Reza Pahlavi, a donné une conférence de presse ce lundi à Paris, où il a appelé à faire tomber le régime islamiste des mollahs. Selon le fils du dernier Chah d'Iran, "la république islamiste s'effondre" et "la famille d'Ali Khamenei prépare son départ".

C'est une voix qui compte dans l'opposition iranienne. Ce lundi, Reza Pahlavi, le fils du dernier Chah d'Iran, s'est exprimé à Paris lors d'une conférence de presse, devant des journalistes anglais, français et même américains. Devant le pupitre, l'homme de 64 ans, en exil depuis l'âge de 19 ans, est apparu l'air grave et déterminé, pour s'exprimer sur le conflit entre l'Iran et Israël.

Les premiers mots de son discours ont directement visé le guide suprême iranien : "J'ai un message direct pour Ali Khamenei. Démissionnez. Et si vous le faites, vous bénéficierez d'un procès équitable et d'une procédure régulière", a scandé Reza Pahlavi, estimant qu'il s'agissait de "plus que ce que vous n'avez jamais accordé à aucun Iranien".

"Le régime est à bout de souffle"

Selon l'héritier officiel du trône iranien, le régime des mollahs, avec sa "république islamiste", est sur le point de s'effondrer. "Des informations dignes de foi indiquent que la famille d'Ali Khamenei prépare son départ d'Iran. Le régime est à bout de souffle", a-t-il assuré.

Reza Pahlavi a également profité de cette conférence de presse pour détailler sa vision d'un avenir démocratique pour le pays. Un Iran fondé, a-t-il dit, sur trois piliers : les libertés individuelles, l'égalité de tous les citoyens et la séparation de la région et de l'État.

De son côté, le régime des mollahs ne semble pas avoir l'intention d'abdiquer. En effet, l'Iran a lancé l'opération "Bénédiction de la voiture", ciblant des bases américaines situées au Qatar et en Irak.