SONDAGE - 80% des français souhaitent la chute du régime de la république islamique d’Iran

Selon les résultats d’un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche, publié ce jeudi, 80% des Français souhaitent la chute du régime de la République islamique d’Iran. Dans le détail, les sympathisants des Républicains sont les plus favorables, devant ceux de Renaissance et du Rassemblement national.

Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a proclamé mercredi que son pays "ne se rendra jamais" et mis en garde les Etats-Unis contre des "dommages irréparables" en cas d'intervention dans la guerre entre la République islamique et Israël. L'ayatollah Khamenei, au pouvoir depuis 1989, réagissait aux menaces du président américain Donald Trump, un allié d'Israël, qui a appelé mardi l'Iran "à capituler sans conditions" et affirmé que les Etats-Unis pouvaient tuer le guide suprême.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des déclarations qui inquiètent la communauté internationale et qui laissent penser que ce conflit pourrait durer dans le temps. Selon un sondage de l’institut CSA pour Cnews, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi 19 juin, 80% des Français se disent favorables à une chute du régime de la République islamique d’Iran.

Les résultats montrent une opinion largement partagée entre les sexes : 79% des hommes et 80% des femmes y sont favorables. En revanche, on observe un écart significatif selon l’âge : seuls 64% des 18-24 ans souhaitent la fin du régime en place, contre 91% chez les 65 ans et plus. La tranche des 35-49 ans est également moins favorable (77%), tandis que les 50-64 ans atteignent les 83% de favorable. Les catégories socio-professionnelles affichent aussi un soutien élevé, avec 82% des CSP+ et 76% des CSP-, et 81% des inactifs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

92% des Républicains souhaitent la chute du régime

Des différences importantes apparaissent également selon les affinités politiques. Ainsi, 92% des sympathisants des Républicains, 85% de ceux de Renaissance, et 81% des électeurs du Rassemblement national souhaitent la chute du régime. À gauche, le soutien reste plus mesuré, avec 77% des sympathisants favorables à cette option, mais seulement 68% au sein de La France insoumise.

*Échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.