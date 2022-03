Kiev appelle la Chine à «condamner la barbarie russe» en Ukraine

La présidence ukrainienne a appelé samedi la Chine à se joindre aux Occidentaux et à "condamner la barbarie russe" en Ukraine. "La Chine peut être un élément important du système de sécurité mondial si elle prend la bonne décision de soutenir la coalition des pays civilisés et de condamner la barbarie russe", a tweeté Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence et un des participants aux négociations avec la Russie.

може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та мають чітко пояснити Пекіну різницю між $1,6 трлн і $150 млрд. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus vendredi

L'Ukraine et les États-Unis s'inquiètent d'une possible aide militaire de la Chine à la Russie ou de voir Pékin aider Moscou à contourner les sanctions occidentales. Le président américain Joe Biden s'est entretenu vendredi pendant près de deux heures par visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping essentiellement de la guerre en Ukraine.

Joe Biden a "décrit les implications et les conséquences si la Chine fournissait un soutien matériel à la Russie alors qu'elle mène une attaque brutale contre les villes et les civils ukrainiens", a fait savoir la Maison Blanche, sans préciser à quelles représailles la Chine s'exposerait dans ce cas-là.

La Chine maintient son ambiguïté

L'entretien très attendu entre les deux chefs d'État n'a pas signalé d'inflexion significative dans la position des États-Unis ou de la Chine. Xi Jinping a maintenu l'ambiguïté, estimant vendredi que des conflits militaires n'étaient "dans l'intérêt de personne" et soulignant que "la crise ukrainienne n'était pas quelque chose que nous souhaitions voir", selon des propos rapportés par la télévision chinoise.