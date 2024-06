Kate Middleton : la princesse, atteinte d'un cancer, va faire une apparition publique samedi

La princesse Kate, atteinte d'un cancer, a annoncé qu'elle ferait samedi sa première apparition officielle en public depuis des mois à l'occasion de la parade d'anniversaire du roi Charles III, se réjouissant des "bons progrès" de son traitement. Dans un message publié vendredi soir sur les réseaux sociaux, l'épouse du prince William donne ainsi pour la première fois des nouvelles de sa santé depuis l'annonce de sa maladie dans une vidéo fin mars.

"Je fais de bons progrès"

Celle que tout le monde considère comme l'atout glamour de la famille royale, qui n'a plus été vue en public depuis Noël, y apparaissait fatiguée après des semaines de silence qui avaient alimenté les spéculations. "Je fais de bons progrès, mais comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours", écrit Kate, 42 ans, dans son message, accompagné d'une photo prise un peu plus tôt cette semaine à Windsor selon ses services. "Mon traitement est en cours et continuera encore pendant plusieurs mois", ajoute-t-elle.

"Je me réjouis d'assister à la parade d'anniversaire du roi ce week-end avec ma famille et j'espère pouvoir participer à quelques engagements publics cet été, tout en sachant que je ne suis pas encore tirée d'affaires", annonce-t-elle encore. Peu avant l'officialisation de son cancer, une photo de la princesse avec ses enfants publiée sur les réseaux sociaux avait suscité la polémique. Ce cliché avait été dépublié par les principales agences de presse mondiales, dont l'AFP, car il avait été manipulé numériquement, relançant les spéculations sur l'état de santé de la princesse, malgré ses excuses écrites publiées par le palais dans la foulée.

Sera-t-elle aux côtés de membres de la famille royale ?

Kensington Palace n'a en revanche jamais communiqué sur la santé de Kate et on ne sait pas non plus de quelle sorte de cancer, elle souffre. Lors de certains de ses engagements publics, le prince William est, lui aussi, resté laconique, se contentant par exemple d'affirmer mi-mai qu'elle "allait bien" à l'occasion d'une visite sur les îles Scilly au large du sud-ouest de l'Angleterre. Dans son message, Kate ne précise pas comment elle compte participer à la cérémonie d'anniversaire du roi, qui a traditionnellement lieu en juin, même si son anniversaire est en novembre.

Elle ne dit pas si elle sera aux côtés des membres de la famille royale pour la traditionnelle apparition sur le balcon du palais de Buckingham. Cette année, Charles III, également atteint d'un cancer, participera lui à la parade militaire du "Salut aux couleurs" ("Trooping the colour") à bord d'un carrosse et non à cheval comme l'année dernière, a récemment précisé le palais. Charles a repris ses activités publiques fin avril, se rendant par exemple début juin en France avec la reine Camilla pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie.