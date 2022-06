Jubilé de la reine Elizabeth II : quatre jours de fête dans la rue pour les Britanniques

Plus de 3.000 chandelles allumées dans tout le pays, près de 200.000 fans jusqu'à dimanche. Depuis ce jeudi, les Britanniques fêtent en grande pompe le jubilé de la reine Elizabeth II. Jeudi, après ses apparitions au balcon de Buckingham, la reine s'est avancée dans les jardins de Windsor pour l'illumination d'un arbre, symbole de ses 70 ans de règne.

"C'est magnifique de se sentir libre"

Si, ce vendredi, Elizabeth II n'assistera pas à la messe prévue à la cathédrale Saint-Paul de Londres, à cause d'un "inconfort" ressenti jeudi les Britanniques continueront eux de célébrer cet anniversaire particulier, qui marque la longévité sans précédent de la souveraine dans la monarchie britannique.

Au premier jour des festivités, les drapeaux, les Britanniques qui trinquent et les tablées interminables témoignent de l'ambiance de fête qui émane du quartier de Mayfair, dans le centre de Londres. "C'est magnifique de se sentir libre et de se retrouver avec des gens qui veulent passer un bon moment et être heureux", expliquent Geri et Trudy, deux soeurs habillées aux couleurs de l'Union Jack, un verre de proseco à la main. "On a vraiment la sensation d'être revenu à la normale. Les gens se rassemblent en groupe, on ne porte plus de masque et on peut vivre notre vie."

Dix millions de Britanniques participeront aux festivités

Le succès de l'événement a dépassé toutes les attentes, pour le plus grand bonheur du marchand de vin qui a vendu plus de 200 bouteilles sur son stand. "On a fait des affaires, on a vendu tout notre rosé en quelques heures. On nous a dit qu'il y aurait environ 10.000 personnes dans la journée, mais ça devait être au moins le double ou le triple. Les gens ont vraiment envie de sortir et de s'amuser. Je regrette juste qu'on n'ait pas ramené plus de caisses de vin, car on aurait vendu encore plus."

Plus de dix millions de Britanniques comptent participer aux festivités du jubilé jusqu'à dimanche. Alors "cheers", comme on dit Outre-Manche.